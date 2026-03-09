Усик емоційно заявив, що думає про арбітрів скандального матчу "Полісся" – "Динамо" (відео)

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик не залишився осторонь резонансного поєдинку 19-го туру УПЛ між житомирським "Поліссям" та київським "Динамо" (1:2). Спортсмен заявив про загрозу майбутньому українського футболу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram боксера .

"Зграя була неймовірною"

Усик записав відеозвернення, у якому висловив повну солідарність із позицією президента "Полісся" Геннадія Буткевича щодо суперечливих рішень суддівської бригади на чолі з Миколою Балакіним.

"Хочу підтримати президента "Полісся" Геннадія Владиславовича Буткевича та всю команду. Зграя, вчора ви були неймовірні", - зазначив боксер.

За його словами, самовіддача гравців була на найвищому рівні, проте результат був затьмарений факторами, що не стосуються спортивної боротьби.

Діагноз українському футболу

Олександр був категоричним у оцінці рівня вітчизняного арбітражу. На його думку, нинішні підходи суддів демотивують інвесторів, які вкладають кошти у розвиток клубів.

"Хочу сказати, що український футбол із таким суддівством помре. Він уже помирає. Вбивають команди, які зростають та вкладають величезні кошти. Судді, ви дуже погано судите. Ви вбиваєте футбол", - емоційно заявив чемпіон.

Повага до "Динамо"

Попри жорстку критику рефері, Усик окремо наголосив, що не має жодних претензій до суперника житомирян. Він підкреслив свою повагу до київського клубу, який підтримував упродовж багатьох років.

"До "Динамо" у мене жодних питань немає. Я цей клуб підтримував і буду підтримувати. Зробіть щось із тим, щоб український футбол надалі зростав, а не вмирав", - підсумував спортсмен.

Усик має офіційний контракт з "Поліссям" та значиться у складі команди, як нападник. На зимових зборах він вийшов на поле в товариському матчі проти клубу МЛС.

Нагадаємо, раніше президент "Полісся" виступив із вимогою перевірити арбітрів матчу на поліграфі через скасований гол та відсутність червоної картки у епізоді з жорстким підкатом захисника киян.