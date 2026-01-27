ua en ru
Усик знову на поле за "Полісся": чемпіон світу спробував футбол у матчі з клубом МЛС

Вівторок 27 січня 2026 15:32
Усик знову на поле за "Полісся": чемпіон світу спробував футбол у матчі з клубом МЛС Олександр Усик дебютував за "Полісся" (фото: Facebook Александр Усик / Usyk)
Автор: Катерина Урсатій

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик знову змінив рукавички на футбольні бутси. Титулований важковаговик узяв участь у контрольному поєдинку житомирського "Полісся" проти представника МЛС - "Ванкувера".

Про це повідомляє РБК-Україна.

Усик у заявці житомирян на зборах в Іспанії

У межах підготовки до відновлення сезону УПЛ житомирський колектив проводить тренувальний збір в іспанській Марбельї.

Одним із ключових етапів підготовки став спаринг проти чинного чемпіона Західної конференції МЛС - канадського клубу "Ванкувер Вайткепс".

Підопічні Руслана Ротаня забезпечили собі перевагу вже на старті зустрічі. Рахунок відкрив Олександр Назаренко, який на 4-й хвилині скористався передачею новачка команди Емерллаху.

Остаточний результат було встановлено у другому таймі, на 63-й хвилині Олексій Гуцуляк безпомилково реалізував одинадцятиметровий удар.

Головною подією вечора для вболівальників став вихід на заміну володаря поясів WBC, WBA та IBF Олександра Усика.

Боксер з'явився у грі наприкінці другого тайму, замінивши нападника Миколу Гайдучика.

Попри активність на полі, відзначитися результативними діями за відведений час зірковому спортсмену не вдалося.

Це вже другий офіційний вихід Усика у складі "Полісся". Раніше він дебютував за житомирців у 2022 році під час турніру Winter Cup у грі проти "Вереса".

Також нещодавно українець брав участь у благодійній зустрічі Legends Charity Game в Лісабоні.

Подальші плани "Полісся" на зборах

Перемога над "Ванкувером" з рахунком 2:0 стала лише частиною насиченого ігрового дня для українських клубів.

Окрім цього матчу, на вівторок, 27 січня, у житомирян заплановано ще одне протистояння - проти норвезького "Стремсгодсета".

Раніше ми розповіли, чи дійсно Шапаренко гратиме за "Динамо" до 2030 року.

Також ми писали, що збірна України отримає неочікуване підсилення перед битвою за ЧС-2026 зі Швецією.

