ua en ru
Пн, 09 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Президент "Полісся" вимагає поліграф для арбітрів матчу з "Динамо": згадав і керівництво столичного клубу

13:06 09.03.2026 Пн
2 хв
Геннадій Буткевич виступив із жорсткою заявою та закликав УАФ до радикальних кроків
aimg Андрій Костенко
Президент "Полісся" вимагає поліграф для арбітрів матчу з "Динамо": згадав і керівництво столичного клубу "Полісся" у Житомирі програло "Динамо" (фото: ФК "Динамо")

Президент житомирського "Полісся" Геннадій Буткевич виступив із жорсткою офіційною заявою за підсумками поєдинку 19-го туру УПЛ проти київського "Динамо" (1:2).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт житомирського клубу.

Читайте також: Грав із Мессі та дев'ять разів перемагав в УПЛ: зірковий футболіст збірної України завершив кар'єру

Спірні моменти матчу

Президент "вовків" звинуватив суддівську бригаду на чолі з Миколою Балакіним в "брудних рішеннях" та закликав відповідні органи УАФ до радикальних кроків.

Приводом для обурення житомирян стали два епізоди, які, на думку клубу, суттєво вплинули на результат зустрічі.

  • На 21-й хвилині захисник господарів Михайліченко відібрав м'яч у гравця "Динамо" Бражка в центрі поля та віддав передачу на Емерллаху, який з меж штрафного майданчика точно пробив у лівий нижній кут воріт суперника. Втім, після перегляду ВАР головний арбітр Микола Балакін скасував взяття воріт, побачивши порушення проти Бражка.
  • У компенсований до першого тайму час гравець киян Біловар пішов у жорсткий підкат проти Емерллаху. Попри ризик нанесення серйозної травми, Микола Балакін не показав захиснику навіть жовтої картки.

Вимоги Буткевича до УАФ

Президент "Полісся" офіційно висунув три ключові вимоги до футбольного керівництва країни:

  • Оприлюднити записи переговорів арбітрів під час скасування гола Емерллаху та моменту з грубою грою захисника "Динамо" Біловара.
  • Провести незалежну перевірку на детекторі брехні для головного арбітра Миколи Балакіна та рефері ВАР Дениса Шурмана.
  • Отримати публічні пояснення від голови Комітету арбітрів Катерини Монзуль та консультанта з арбітражу УАФ Ніколи Ріццолі щодо дій суддівської бригади.

Окремо президент "Полісся" додав, що не підозрює керівництво "Динамо" у причетності до цих рішень.

"Особисто я не маю сумнівів, що керівництво клубу "Динамо" (Київ) не має жодного стосунку до брудних рішень арбітрів. Причини грубих помилок необхідно шукати в іншому місці, чим і повинні зайнятися відповідні органи УАФ", - йдеться у зверненні Буткевича.

Турнірне становище після гри

Перемога в Житомирі дозволила "Динамо" набрати 35 очок і впритул наблизитися до "Полісся", яке з 36 пунктами замикає трійку лідерів чемпіонату.

У наступному, 20-му турі "Динамо": 13 березня прийматиме земляків з "Оболоні". А "Полісся" 14 березня зіграє вдома проти криворізького "Кривбаса".

Раніше ми повідомили, як вирішили долю скандального матчу "Олександрія" – "Оболонь" у 17 турі УПЛ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол УПЛ Динамо
Новини
Україна стала №1 в світі за імпортом зброї, поки експорт РФ обвалився: звіт SIPRI
Україна стала №1 в світі за імпортом зброї, поки експорт РФ обвалився: звіт SIPRI
Аналітика
Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нафта в обмін на кредит: як Орбан шантажує Україну і тисне на ЄС