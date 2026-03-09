Мордобій замість футболу: у Бразилії арбітр показав рекордні 23 червоні картки (відео)

Фінальний поєдинок чемпіонату штату Мінейро між "Крузейро" та "Атлетіко Мінейро" увійшов в історію не завдяки видовищній грі, а через безпрецедентний скандал. Головний рефері зустрічі був змушений показати одразу 23 червоні картки після масової бійки, яку вдалося зупинити лише за допомогою спецпризначенців.

Тріумф "Крузейро" та привід до бійки

Доля титулу вирішилася на 60-й хвилині, коли Кайо Жорже після передачі Жерсона забив єдиний гол у матчі. Для "Крузейро" ця перемога (1:0) стала першим чемпіонством за останні сім років. Проте свято спорту було зіпсоване на останніх секундах компенсованого часу.

Конфлікт спалахнув після того, як голкіпер "Атлетіко" Еверсон, забравши м'яч у руки, вступив у жорстку сутичку з вінгером суперників Крістіаном. Воротар повалив опонента на газон і притиснув його коліном у стилі ММА. Це спровокувало миттєву реакцію: сталася штовханина, в якій взяли участь не лише гравці обох команд, а й запасні, тренери та персонал.

Втручання поліції та "листопад" із карток

Сутичка переросла у повномасштабну битву, вогнища якої спалахували по всьому периметру поля.

Для наведення ладу на газон висунулися підрозділи поліції в шоломах та зі щитами. Матч зупинили на 10 хвилин, проте арбітр вирішив не відновлювати гру, оскільки складів команд просто не залишилося.

У підсумковому протоколі зафіксовано 23 вилучення: 11 червоних карток отримали гравці "Атлетіко Мінейро", 12 – представники "Крузейро". Серед тих, хто побачив перед собою червоне світло, опинилися й зіркові ветерани бразильського футболу: Халк, Матео Кассьєрра та Жерсон.

Світовий антирекорд

Подія стала новим абсолютним антирекордом бразильського та, мабуть, і світового футболу за кількістю вилучень в одному матчі.

Попередній "досягнення" трималося понад 70 років – у 1954 році в поєдинку між "Португезою" та "Ботафого" суддя вигнав із поля 22 гравців.