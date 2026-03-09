Грав із Мессі та дев'ять разів перемагав в УПЛ: зірковий футболіст збірної України завершив кар'єру

Колишній центральний захисник донецького "Шахтаря", американського "Інтер Маямі" та національної збірної України Сергій Кривцов оголосив про завершення ігрової кар'єри. 34-річний оборонець вирішив змінити футбольне поле на менеджерську діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар футболіста Football.ua.

Понад рік без футболу

Кривцов залишався без ігрової практики понад рік – після того, як наприкінці 2024-го завершився його контракт із клубом МЛС "Інтер Маямі". Попри чутки про можливе повернення в УПЛ, футболіст прийняв рішення розпочати новий етап у житті.

"Можна сказати, що з сьогоднішнього дня, із запуском нашої агенції, Сергій Кривцов не є професійним футболістом", - підтвердив гравець.

Йдеться про створення компанії Vector Sports Management, співзасновником якої також став його багаторічний партнер по "Шахтарю" Тарас Степаненко, що нещодавно поповнив склад ковалівського "Колоса".

Кар'єра Кривцова: що відомо

Вихованець запорізького "Металурга" більшу частину кар'єри провів у складі донецького "Шахтаря". У 2010–2023 роках він зіграв за "гірників" 224 матчі у всіх турнірах та забив 13 голів.

Разом із донецьким клубом Кривцов дев'ять разів ставав чемпіоном України, сім разів вигравав Кубок України та двічі – Суперкубок. Також він провів 20 матчів у групових етапах Ліги чемпіонів.

У 2023 році Кривцов перейшов до клубу МЛС "Інтер Маямі". Там він виступав разом із зірками світового футболу, зокрема Ліонелем Мессі, Серхіо Бускетсом та Жорді Альбою. За американську команду українець провів 63 матчі та забив два голи, а також виграв Кубок ліг у 2023 році.

Сергій Кривцов у складі збірної України (фото: УАФ)

Виступи за збірну

За національну збірну України Кривцов дебютував у вересні 2011 року. Загалом він провів за "синьо-жовтих" 34 матчі.

У складі збірної захисник брав участь у чемпіонаті Європи-2020, де зіграв два матчі та допоміг команді дійти до чвертьфіналу турніру.

Також у кар'єрі Кривцова є перемога на юнацькому чемпіонаті Європи-2009 (U-19) у складі збірної України.

Поповнення серед агентів

Після завершення кар'єри українські футболісти нерідко переходять до агентської діяльності. Цим шляхом раніше пішли, зокрема, Сергій Серебренніков, Роман Зозуля та Євген Коноплянка. Тепер до цього списку приєднався й Сергій Кривцов.