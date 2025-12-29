Український теніс підбив підсумки року: фінальні рейтинги WTA та ATP і головні прориви
Жіночий і чоловічий тенісні тури оприлюднили фінальні рейтинги за підсумками сезону-2025. Рік завершився без змін у топ-200 серед українок, але з історичним досягненням для однієї з представниць України та помітними зрушеннями в чоловічому заліку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на жіночу (WTA) й чоловічу (ATP) тенісні асоціації.
Підсумки сезону в жіночому турі
Останній рейтинговий тиждень року не приніс перестановок для українських тенісисток, які перебувають у межах першої двохсотки світового рейтингу WTA. Лідеркою України за підсумками сезону залишається Еліна Світоліна.
Протягом року Світоліна повернулася до титульних здобутків, вигравши перший трофей за два роки, дісталася чвертьфіналів Відкритого чемпіонату Австралії та Ролан Гарросу, а також зупинилася за крок від фіналу престижного турніру серії WTA 1000 у Мадриді.
Головною несподіванкою сезону стала Олександра Олійникова. 24-річна тенісистка вперше в кар’єрі завершить рік у топ-100.
На старті сезону вона перебувала поза межами другої сотні, але завдяки чотирьом титулам ITF і трьом перемогам на "челенджерах" WTA дебютувала серед найсильніших у листопаді.
Позиції українок у рейтингу WTA
У підсумковому заліку найвищі місця серед українок посіли:
14. Еліна Світоліна - 2606 очок
26. Марта Костюк - 1659
27. Даяна Ястремська - 1604
96. Олександра Олійникова - 804
113. Юлія Стародубцева - 685
127. Ангеліна Калініна - 462
153. Дарія Снігур - 479
262. Анастасія Соболєва - 277
288. Вероніка Подрез - 237
Лідеркою світового рейтингу WTA рік завершує Аріна Сабалєнка, яка випередила Ігу Швьонтек та Коко Гофф.
Українці в чоловічому рейтингу ATP
У чоловічому турі без змін рік завершує перша ракетка України Віталій Сачко. Протягом сезону він зосереджувався на виступах у серії "челенджер", а в листопаді заявив про себе на турнірі ATP 250 у Меці, де дійшов до півфіналу.
Це стало першим таким результатом для українців за останні вісім років на змаганнях цієї категорії.
Найбільший прогрес серед співвітчизників продемонстрував В'ячеслав Белінський, який піднявся на дві сходинки рейтингу, попри відсутність матчів з жовтня.
Позиції українців у рейтингу ATP
Серед представників України у світовому рейтингу ATP:
169. Віталій Сачко - 349 очок
378. В'ячеслав Белінський - 128
432. Вадим Урсу - 109
439. Олег Приходько - 106
475. Ерік Ваншельбойм - 93
500. Владислав Орлов - 88
Першу десятку світового рейтингу ATP за підсумками сезону очолює Карлос Алькарас, випереджаючи Янніка Сіннера та Александера Звєрєва.
Хто з українок відкриє сезон-2026
Новий тенісний рік першими серед українок розпочнуть Марта Костюк і Даяна Ястремська. Обидві заявлені на турнір WTA 500 у Брисбені, який відбудеться з 4 по 11 січня в Австралії.
