Світоліна поступилась Свьонтек у боротьбі за півфінал "Ролан Гаррос"

Еліна Світоліна останньою з українок зачохлила ракетку на Відкритому чемпіонаті Франції-2025. У чвертьфіналі вона поступилась чинній володарці титулу – Ізі Свьонтек з Польщі.

"Ролан Гаррос"-2025, чвертьфінал

Еліна Світоліна (Україна) – Іга Свьонтек (Польща) – 1:6, 5:7

Перед грою

Свьонтек є однією з найбільш незручних суперниць для Світоліної. Тенісистки грали між собою чотири рази, на трьох різних покриттях. І до сьогодні рахунок був – 3:1 на користь польки.

Єдиний матч на ґрунті суперниці провели в Римі, чотири роки тому: перемога дісталася Свьонтек. Грали між собою тенісистки і в цьому році: в Маямі Світоліна поступилася в боротьбі – 6:7, 3:6.

Втім, зараз польська тенісистка вже не є такою майже непереможною, як рік тому. В її грі явно проглядається спад. У світовому рейтингу вона вже скотилася аж на п'яту позицію. До того ж, вона перестала витримувати темп великіх турнірів. В поточному році саме на стадії чвертьфіналів у неї зазвичай починають виникати проблеми.

Як пройшов матч

Втім, у першому сеті проблеми виникли у Світоліної. Після обміну геймами на старті, українка програла дві поспіль подачі на своїх м'ячах. Міє цими невдачами був шанс відіграти один брейк, але Еліна ним не скористалась. У підсумку – 6:1 на користь суперниці.

Другу партію вітчизняна тенісистка почала краще, одразу захвативши лідерство – 3:1. Втім Свьонтек швидко оговталася від цього спурту українки і зуміла вирівняти положення - 3:3. Далі суперниці йшли нога в ногу, поки українка не віддала свою подачу - 5:6. Отримавши перевагу, польська тенісистка акуратно зіграла на власних м'ячах і закрила поєдинок.

Зачароване коло

Таким чином Світоліна вп'яте в кар'єрі завершила виступи в Парижі на чвертьфінальній стадії. Це коло змагань – якесь зачароване для Еліни. З чотирьох грендслемів, лише на Australian Open та "Ролан Гаррос" українка ще ні разу не проходила далі.