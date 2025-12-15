Великий ривок Калініної і успіхи українців у ATP: що змінилося у світових рейтингах
WTA та ATP оприлюднили свіжі світові рейтинги тенісистів, у яких відзначилися українські спортсмени.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайти жіночої та чоловічої тенісної асоціації.
Калініна тріумфує у Франції та робить потужний ривок
Найбільш значуща зміна у світовому рейтингу серед українських тенісисток зафіксована в Ангеліни Калініної. Українка здійснила винятковий стрибок одразу на 28 позицій, перемістившись зі 155-го на 127-ме місце.
Цей прорив став можливим завдяки тому, що українка завоювала другий в кар'єрі титулу на турнірі серії WTA 125, який проходив у французькому Ліможі.
У вирішальному матчі Калініна здолала вище розташовану в рейтингу француженку Ельзу Жакемо, перемігши у трьох партіях.
Примітно, що свій перший трофей на цьому ж турнірі українка здобула три роки тому, обігравши тоді Шуай Чжан.
Топ-5 українок зберігають позиції
П'ять найбільш рейтингових українських тенісисток не зазнали змін у своїх позиціях:
- Еліна Світоліна, яка завершила сезон наприкінці вересня, залишилася на 14-му місці.
- Марта Костюк та Даяна Ястремська утримують 26-ту та 27-му сходинки відповідно.
- Олександра Олійникова, чемпіонка "челенджерів" 2025 року, зберегла місце в сотні найкращих, розташувавшись на 96-й позиції.
- Юлія Стародубцева продовжує посідати 113-те місце.
Серед інших помітних змін у рейтингу WTA – зростання Анастасії Соболєвої (+2 позиції, 262-га) та Вероніки Подрез (+2 позиції, 287-ма). Водночас, Дарія Снігур втратила одну сходинку та стала 153-ю.
Світовий рейтинг WTA: перша десятка без змін
Топ-10 жіночого світового рейтингу залишився незмінним, оскільки лідери не брали участі у змаганнях, що враховувалися в цьому оновленні.
Топ-10 світового рейтингу ATP:
- Аріна Сабалєнка - 10870 очок
- Іга Швьонтек (Польща) - 8395
- Коко Гофф (США) - 6763
- Аманда Анісімова (США) - 6287
- Єлєна Рибакіна (Казахстан) - 5850
- Джессіка Пегула (США) - 5583
- Медісон Кіз (США) - 4335
- Жасмін Паоліні (Італія) - 4325
- Мірра Андрєєва - 4319
- Єкатеріна Алєксандрова - 3375
Урсу демонструє найбільший прогрес серед українців в ATP
Аналогічна ситуація спостерігається і в чоловічому рейтингу ATP – топ-10 залишилася стабільною, без змін позицій.
Серед "синьо-жовтих" тенісистів перша ракетка України Віталій Сачко утримує 169-ту сходинку. Натомість, В'ячеслав Белінський піднявся на чотири позиції та посів 380-те місце.
Однак, найбільш значне покращення у чоловічому рейтингу показав Вадим Урсу, який здійснив стрибок на 25 позицій і тепер посідає 431-ше місце.
Такий успіх став результатом його перемоги на турнірі ITF M15 у Шарм-Ель-Шейху (Єгипет), де у фіналі він здолав місцевого тенісиста Фареса Захарія у двох сетах.
На жаль, інші українські спортсмени в оновленому рейтингу ATP втратили свої позиції: Олег Приходько (-2, 443-й), Ерік Ваншельбойм (-1, 473-й) та Владислав Орлов (-1, 496-й).
Топ-10 світового рейтингу ATP:
- Карлос Алькарас (Іспанія) - 12050 очок
- Яннік Сіннер (Італія) - 11500
- Александер Звєрєв (Німеччина) - 5160
- Новак Джокович (Сербія) - 4830
- Фелікс Оже-Альяссім (Канада) - 4245
- Тейлор Фрітц (США) - 4135
- Алекс Де Мінор (Австралія) - 4135
- Лоренцо Музетті (Італія) - 4040
- Бен Шелтон (США) - 3970
- Джейк Дрейпер (США) - 2990
