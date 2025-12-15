ua en ru
Пн, 15 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Великий ривок Калініної і успіхи українців у ATP: що змінилося у світових рейтингах

Понеділок 15 грудня 2025 11:27
UA EN RU
Великий ривок Калініної і успіхи українців у ATP: що змінилося у світових рейтингах Ангеліна Калініна (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

WTA та ATP оприлюднили свіжі світові рейтинги тенісистів, у яких відзначилися українські спортсмени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайти жіночої та чоловічої тенісної асоціації.

Калініна тріумфує у Франції та робить потужний ривок

Найбільш значуща зміна у світовому рейтингу серед українських тенісисток зафіксована в Ангеліни Калініної. Українка здійснила винятковий стрибок одразу на 28 позицій, перемістившись зі 155-го на 127-ме місце.

Цей прорив став можливим завдяки тому, що українка завоювала другий в кар'єрі титулу на турнірі серії WTA 125, який проходив у французькому Ліможі.

У вирішальному матчі Калініна здолала вище розташовану в рейтингу француженку Ельзу Жакемо, перемігши у трьох партіях.

Примітно, що свій перший трофей на цьому ж турнірі українка здобула три роки тому, обігравши тоді Шуай Чжан.

Топ-5 українок зберігають позиції

П'ять найбільш рейтингових українських тенісисток не зазнали змін у своїх позиціях:

  • Еліна Світоліна, яка завершила сезон наприкінці вересня, залишилася на 14-му місці.
  • Марта Костюк та Даяна Ястремська утримують 26-ту та 27-му сходинки відповідно.
  • Олександра Олійникова, чемпіонка "челенджерів" 2025 року, зберегла місце в сотні найкращих, розташувавшись на 96-й позиції.
  • Юлія Стародубцева продовжує посідати 113-те місце.

Серед інших помітних змін у рейтингу WTA – зростання Анастасії Соболєвої (+2 позиції, 262-га) та Вероніки Подрез (+2 позиції, 287-ма). Водночас, Дарія Снігур втратила одну сходинку та стала 153-ю.

Світовий рейтинг WTA: перша десятка без змін

Топ-10 жіночого світового рейтингу залишився незмінним, оскільки лідери не брали участі у змаганнях, що враховувалися в цьому оновленні.

Топ-10 світового рейтингу ATP:

  1. Аріна Сабалєнка - 10870 очок
  2. Іга Швьонтек (Польща) - 8395
  3. Коко Гофф (США) - 6763
  4. Аманда Анісімова (США) - 6287
  5. Єлєна Рибакіна (Казахстан) - 5850
  6. Джессіка Пегула (США) - 5583
  7. Медісон Кіз (США) - 4335
  8. Жасмін Паоліні (Італія) - 4325
  9. Мірра Андрєєва - 4319
  10. Єкатеріна Алєксандрова - 3375

Урсу демонструє найбільший прогрес серед українців в ATP

Аналогічна ситуація спостерігається і в чоловічому рейтингу ATP – топ-10 залишилася стабільною, без змін позицій.

Серед "синьо-жовтих" тенісистів перша ракетка України Віталій Сачко утримує 169-ту сходинку. Натомість, В'ячеслав Белінський піднявся на чотири позиції та посів 380-те місце.

Однак, найбільш значне покращення у чоловічому рейтингу показав Вадим Урсу, який здійснив стрибок на 25 позицій і тепер посідає 431-ше місце.

Такий успіх став результатом його перемоги на турнірі ITF M15 у Шарм-Ель-Шейху (Єгипет), де у фіналі він здолав місцевого тенісиста Фареса Захарія у двох сетах.

На жаль, інші українські спортсмени в оновленому рейтингу ATP втратили свої позиції: Олег Приходько (-2, 443-й), Ерік Ваншельбойм (-1, 473-й) та Владислав Орлов (-1, 496-й).

Топ-10 світового рейтингу ATP:

  1. Карлос Алькарас (Іспанія) - 12050 очок
  2. Яннік Сіннер (Італія) - 11500
  3. Александер Звєрєв (Німеччина) - 5160
  4. Новак Джокович (Сербія) - 4830
  5. Фелікс Оже-Альяссім (Канада) - 4245
  6. Тейлор Фрітц (США) - 4135
  7. Алекс Де Мінор (Австралія) - 4135
  8. Лоренцо Музетті (Італія) - 4040
  9. Бен Шелтон (США) - 3970
  10. Джейк Дрейпер (США) - 2990

Раніше ми повідомили, де розпочне сезон-2026 Еліна Світоліна.

Також читайте, як Еліна Світоліна отримала другу нагороду Heart Award за рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс
Новини
У кінці рамкового плану з 20 пунктів йдеться про припинення вогню, - Зеленський
У кінці рамкового плану з 20 пунктів йдеться про припинення вогню, - Зеленський
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі