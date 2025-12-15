Великий ривок Калініної і успіхи українців у ATP: що змінилося у світових рейтингах

WTA та ATP оприлюднили свіжі світові рейтинги тенісистів, у яких відзначилися українські спортсмени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайти жіночої та чоловічої тенісної асоціації.

Калініна тріумфує у Франції та робить потужний ривок

Найбільш значуща зміна у світовому рейтингу серед українських тенісисток зафіксована в Ангеліни Калініної. Українка здійснила винятковий стрибок одразу на 28 позицій, перемістившись зі 155-го на 127-ме місце.

Цей прорив став можливим завдяки тому, що українка завоювала другий в кар'єрі титулу на турнірі серії WTA 125, який проходив у французькому Ліможі.

У вирішальному матчі Калініна здолала вище розташовану в рейтингу француженку Ельзу Жакемо, перемігши у трьох партіях.

Примітно, що свій перший трофей на цьому ж турнірі українка здобула три роки тому, обігравши тоді Шуай Чжан.

Топ-5 українок зберігають позиції

П'ять найбільш рейтингових українських тенісисток не зазнали змін у своїх позиціях:

Еліна Світоліна, яка завершила сезон наприкінці вересня, залишилася на 14-му місці.

Марта Костюк та Даяна Ястремська утримують 26-ту та 27-му сходинки відповідно.

Олександра Олійникова, чемпіонка "челенджерів" 2025 року, зберегла місце в сотні найкращих, розташувавшись на 96-й позиції.

Юлія Стародубцева продовжує посідати 113-те місце.

Серед інших помітних змін у рейтингу WTA – зростання Анастасії Соболєвої (+2 позиції, 262-га) та Вероніки Подрез (+2 позиції, 287-ма). Водночас, Дарія Снігур втратила одну сходинку та стала 153-ю.

Світовий рейтинг WTA: перша десятка без змін

Топ-10 жіночого світового рейтингу залишився незмінним, оскільки лідери не брали участі у змаганнях, що враховувалися в цьому оновленні.

Топ-10 світового рейтингу ATP:

Аріна Сабалєнка - 10870 очок Іга Швьонтек (Польща) - 8395 Коко Гофф (США) - 6763 Аманда Анісімова (США) - 6287 Єлєна Рибакіна (Казахстан) - 5850 Джессіка Пегула (США) - 5583 Медісон Кіз (США) - 4335 Жасмін Паоліні (Італія) - 4325 Мірра Андрєєва - 4319 Єкатеріна Алєксандрова - 3375

Урсу демонструє найбільший прогрес серед українців в ATP

Аналогічна ситуація спостерігається і в чоловічому рейтингу ATP – топ-10 залишилася стабільною, без змін позицій.

Серед "синьо-жовтих" тенісистів перша ракетка України Віталій Сачко утримує 169-ту сходинку. Натомість, В'ячеслав Белінський піднявся на чотири позиції та посів 380-те місце.

Однак, найбільш значне покращення у чоловічому рейтингу показав Вадим Урсу, який здійснив стрибок на 25 позицій і тепер посідає 431-ше місце.

Такий успіх став результатом його перемоги на турнірі ITF M15 у Шарм-Ель-Шейху (Єгипет), де у фіналі він здолав місцевого тенісиста Фареса Захарія у двох сетах.

На жаль, інші українські спортсмени в оновленому рейтингу ATP втратили свої позиції: Олег Приходько (-2, 443-й), Ерік Ваншельбойм (-1, 473-й) та Владислав Орлов (-1, 496-й).

Топ-10 світового рейтингу ATP: