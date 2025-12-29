Украинский теннис подвел итоги года: финальные рейтинги WTA и ATP и главные прорывы

Женский и мужской теннисные туры обнародовали финальные рейтинги по итогам сезона-2025. Год завершился без изменений в топ-200 среди украинок, но с историческим достижением для одной из представительниц Украины и заметными сдвигами в мужском зачете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на женскую (WTA ) и мужскую (ATP ) теннисные ассоциации.

Итоги сезона в женском туре

Последняя рейтинговая неделя года не принесла перестановок для украинских теннисисток, которые находятся в пределах первой двухсотки мирового рейтинга WTA. Лидером Украины по итогам сезона остается Элина Свитолина.

В течение года Свитолина вернулась к титульным достижениям, выиграв первый трофей за два года, добралась до четвертьфиналов Открытого чемпионата Австралии и Ролан Гаррос, а также остановилась в шаге от финала престижного турнира серии WTA 1000 в Мадриде.

Главной неожиданностью сезона стала Александра Олейникова. 24-летняя теннисистка впервые в карьере завершит год в топ-100.

На старте сезона она находилась за пределами второй сотни, но благодаря четырем титулам ITF и трем победам на "челленджерах" WTA дебютировала среди сильнейших в ноябре.

Позиции украинок в рейтинге WTA

В итоговом зачете самые высокие места среди украинок заняли:

14. Элина Свитолина - 2606 очков

26. Марта Костюк - 1659

27. Даяна Ястремская - 1604

96. Александра Олейникова - 804

113. Юлия Стародубцева - 685

127. Ангелина Калинина - 462

153. Дарья Снигур - 479

262. Анастасия Соболева - 277

288. Вероника Подрез - 237

Лидером мирового рейтинга WTA год завершает Арина Сабаленка, которая опередила Игу Швьонтек и Коко Гофф.

Украинцы в мужском рейтинге ATP

В мужском туре без изменений год завершает первая ракетка Украины Виталий Сачко. В течение сезона он сосредотачивался на выступлениях в серии "челленджер", а в ноябре заявил о себе на турнире ATP 250 в Меце, где дошел до полуфинала.

Это стало первым таким результатом для украинцев за последние восемь лет на соревнованиях этой категории.

Наибольший прогресс среди соотечественников продемонстрировал Вячеслав Белинский, который поднялся на две ступеньки рейтинга, несмотря на отсутствие матчей с октября.

Позиции украинцев в рейтинге ATP

Среди представителей Украины в мировом рейтинге ATP:

169. Виталий Сачко - 349 очков

378. Вячеслав Белинский - 128

432. Вадим Урсу - 109

439. Олег Приходько - 106

475. Эрик Ваншельбойм - 93

500. Владислав Орлов - 88

Первую десятку мирового рейтинга ATP по итогам сезона возглавляет Карлос Алькарас, опережая Янника Синнера и Александера Зверева.