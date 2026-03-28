Український клуб зробив офіційну заяву про інтерес до Реброва: чи побачимо тренера в УПЛ

14:24 28.03.2026 Сб
2 хв
Представник амбітного учасника чемпіонату України прокоментував інформацію про можливе запрошення наставника збірної
aimg Андрій Костенко
Український клуб зробив офіційну заяву про інтерес до Реброва: чи побачимо тренера в УПЛ Сергій Ребров (фото: УАФ)

Після завершення виступів збірної України у кваліфікації чемпіонату світу-2026 з'явилася інформація про можливе працевлаштування Сергія Реброва в одному з провідних учасників УПЛ. У клубі офіційно прокоментували ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар представника команди виданню Sport Arena.

Читайте також: Шевченко висловився про відставку Реброва: офіційна заява президента УАФ

Реальність повернення в УПЛ

Клубом, де нібито чекають на Реброва, називали харківський "Металіст 1925". Інформацію про інтерес харків'ян до поки ще чинного тренера збірної розповсюдив відомий журналіст і коментатор Володимир Звєров.

Проте у самому клубі чітко заперечили будь-який інтерес до наставника "синьо-жовтих". Віце-президент Юрій Коротун наголосив, що повідомлення про нібито зацікавленість у послугах Реброва не відповідають дійсності.

"Дуже цікаво чути і читати подібне. Скажу відразу і прямо: ці заяви не мають під собою жодних підстав. Младен Бартуловіч – головний тренер "Металіста 1925", який продовжує боротьбу за високі місця як у чемпіонаті, так і в Кубку України. Про яку зміну тренера взагалі може йтися?", - підкреслив керівник клубу.

Ребров і збірна України

Заява клубу з'явилася на тлі невдалого результату збірної України у плей-офф відбору ЧС-2026, де команда поступилася Швеції (1:3).

Попри контракт, що діє до літа 2026 року, у футбольних колах активно обговорюють ймовірну відставку Реброва вже наступного тижня – після товариської гри з Албанією 31 березня.

Фахівець очолив збірну України влітку 2023 року. Під його керівництвом команда провела 33 матчі (15 перемог, 8 нічиїх, 10 поразок).

Ребров вивів "синьо-жовтих" у фінальний турнір Євро-2024, але там команда посіла останнє місце в групі. У Лізі націй-2024/25 Україна стала другою в Дивізіоні В, втім не зуміла піднятися в еліту, програвши в стикових матчах Бельгії.

Перед збірною Ребров працював виключно з клубами: київським "Динамо", аравійським "Аль-Ахлі", угорським "Ференцварошем" та "Аль-Айном" з ОАЕ.

До слова, "Металіст 1925" іде шостим у турнірній таблиці УПЛ. Клуб також вийшов у півфінал Кубка України.

Нові мобільні ППО RapidRanger на фронті: характеристики та можливості
