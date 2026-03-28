Украинский клуб сделал официальное заявление об интересе к Реброву: увидим ли тренера в УПЛ

14:24 28.03.2026 Сб
Представитель амбициозного участника чемпионата Украины прокомментировал информацию о возможном приглашении наставника сборной
После завершения выступлений сборной Украины в квалификации чемпионата мира-2026 появилась информация о возможном трудоустройстве Сергея Реброва в одном из ведущих участников УПЛ. В клубе официально прокомментировали ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий представителя команды изданию Sport Arena.

Читайте также: Шевченко высказался об отставке Реброва: официальное заявление президента УАФ

Реальность возвращения в УПЛ

Клубом, где якобы ждут Реброва, называли харьковский "Металлист 1925". Информацию об интересе харьковчан к пока еще действующему тренеру сборной распространил известный журналист и комментатор Владимир Зверов.

Однако в самом клубе четко отрицают любой интерес к наставнику "сине-желтых". Вице-президент Юрий Коротун отметил, что сообщения о якобы заинтересованности в услугах Реброва не соответствуют действительности.

"Очень интересно слышать и читать подобное. Скажу сразу и прямо: эти заявления не имеют под собой никаких оснований. Младен Бартулович - главный тренер "Металлиста 1925", который продолжает борьбу за высокие места как в чемпионате, так и в Кубке Украины. О какой смене тренера вообще может идти речь?", - подчеркнул руководитель клуба.

Ребров и сборная Украины

Заявление клуба появилось на фоне неудачного результата сборной Украины в плей-офф отбора ЧМ-2026, где команда уступила Швеции (1:3).

Несмотря на контракт, действующий до лета 2026 года, в футбольных кругах активно обсуждают вероятную отставку Реброва уже на следующей неделе - после товарищеской игры с Албанией 31 марта.

Специалист возглавил сборную Украины летом 2023 года. Под его руководством команда провела 33 матча (15 побед, 8 ничьих, 10 поражений).

Ребров вывел "сине-желтых" в финальный турнир Евро-2024, но там команда заняла последнее место в группе. В Лиге наций-2024/25 Украина стала второй в Дивизионе В, впрочем не сумела подняться в элиту, проиграв в стыковых матчах Бельгии.

Перед сборной Ребров работал исключительно с клубами: киевским "Динамо", аравийским "Аль-Ахли", венгерским "Ференцварошем" и "Аль-Айном" из ОАЭ.

К слову, "Металлист 1925" идет шестым в турнирной таблице УПЛ. Клуб также вышел в полуфинал Кубка Украины.

Ранее мы рассказали, как швед Дьокереш сделал то, что не удавалось ни одному сопернику Украины.

Новые мобильные ПВО RapidRanger на фронте: характеристики и возможности
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны