Прокляття плейоф: Україна програла Швеції і знову не їде на Чемпіонат світу

Збірна України припинила боротьбу за пряму путівку на ЧС-2026, програвши Швеції у півфіналі міні-турніру з рахунком 1:3. Попри статус номінальних господарів у Валенсії, "синьо-жовті" не впоралися з натиском скандинавів.

Кадрові втрати та швидкий пропущений м'яч

Старт поєдинку в Іспанії виявився невдалим для підопічних Сергія Реброва.

Через дискваліфікацію національній команді не змогли допомогти Руслан Маліновський та Юхим Конопля, а дебютант Борис Крушинський пропускав гру через ушкодження.

Вже на 7-й хвилині Швеція вийшла вперед. Віктор Дьокереш вдало скористався передачею Беньяміна Нюгрена та з близької відстані розстріляв ворота українців.

Перша половина зустрічі пройшла за переваги гостей, тоді як Україна не змогла жодного разу поцілити у площину воріт суперника.

Найнебезпечніший момент біля воріт шведів виник після прострілу Миколенка, коли Ісак Гін ледь не зрізав м'яч у власну сітку.

Хет-трик Дьокереша та гол престижу Пономаренка

Другий тайм розпочався з сейвів Анатолія Трубіна, який врятував команду після удару Карла Старфельта.

Проте невдовзі контратака шведів завершилася дублем Дьокереша, який точним ударом поцілив у дальній кут.

Згодом нападник "Арсенала" оформив хет-трик, реалізувавши пенальті. Одинадцятиметровий був призначений за фол Трубіна, який намагався зупинити прорив форварда після перехоплення у центрі поля.

Єдиний позитивний момент для українських уболівальників стався наприкінці зустрічі.

У компенсований час Матвій Пономаренко, який дебютував за головну команду країни, забив головою та розмочив рахунок.

Польща чекає на шведів, Україна зіграє з Албанією

Паралельно у Варшаві визначився суперник збірної Швеції у фіналі плей-офф.

Збірна Польщі здобула вольову перемогу над Албанією - 2:1. Албанці забили першими зусиллями Арбера Ходжі, проте у другому таймі поляки здійснили камбек завдяки голам Роберта Левандовські та Пйотра Зелінського.

Дві результативні передачі до свого активу записав Себастьян Шиманський.

Тепер 31 березня Польща та Швеція розіграють пряму путівку на чемпіонат світу в США, Мексиці та Канаді.

Натомість команда Сергія Реброва у цей же день проведе товариську зустріч проти збірної Албанії.

Нагадаємо, фінальна стадія ЧС-2026 вперше в історії пройде за участю 48 національних збірних. Турнір розпочнеться 11 червня 2026 року.