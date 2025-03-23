Україна розгромно поступилась Бельгії та залишилась у групі В Ліги націй

Збірні Бельгії та України провели нервовий повторний поєдинок в рамках плей-офф Ліги націй УЄФА. "Синьо-жовті" не зуміли втримати перевагу після першої гри та не пробились до елітного дивізіону.

Ліга націй, плей-офф, матч-відповідь

Бельгія – Україна – 3:0

Голи: де Кейпер, 70, Лукаку, 75, 86

Вже перші секунди гри показали, що легко не буде. "Червоні дияволи" наче голодні тигри кинулися рвати оборону українців. І робили це з такою завзятістю, що іноді паморочилася голова. Господарям вдалося тримати "синьо-жовтих" у напрузі, були біля воріт Луніна і пожежі і паніка. Проте справді небезпечних моментів до перерви від них було обмаль.

Активно діяв на лівому фланзі атаки бельгійців Доку. Напевно, це була установка Руді Гарсії, намагатися прорвати оборону суперника там, де в нього виникли найбільші кадрові проблеми. Але Зінченко разом з Гуцуляком хоч і з великими труднощами в першому таймі вінгера англійського "Манчестер Сіті" стримали.

В центрі поля рвав жили де Брюйне, віддав кілька креативних передач, неприємно бив по воротам, але з прицілом було не все гаразд. До перерви зовсім непомітним був Лукаку, якого повністю вимкнув з гри Сваток. Декілька разів вступав у гру Лунін, один раз м'яч зачепив стійку українських воріт. Загалом у обороні в перші 45 хвилин наші відбились.

Що показали "синьо-жовті" у атаці? Було два перспективних моменті. Перший стався вже на п'ятій хвилині і був абсолютною заслугою Ярмолюка. Півзахисник англійського "Брентфорда", який дебютував у основі національної команди, підхопив м'яч у своєму штрафному та здійснив рейд майже до карного суперника. Там його з порушенням зупинив Раскін, за що отримав жовту. Другий момент – на 27-й хвилині, коли з-за меж штрафного пробив Зінченко. Цілив у дальній кут, але не влучив.

Другий тайм розпочався за тим же сценарієм. Але біля воріт "синьо-жовтих" ставало все більш гарячіше. Два моменти мав Ванакен, з двох метрів не влучив у рамку Лукаку. Триматися ставало все важче і важче.

На 69-й хвилині обидва тренера здійснили заміни. У нас вийшли Міхайліченко, Довбик і Циганков. У бельгійців Салемакерс та де Кейпер. І цього разу спрцював джокер Руді Гарсії. Де Кейпер другим дотиком до м'яча після класної подачі Доку відкрив рахунок.

А через п'ять хвилин своїм шансом скористався і Лукаку. Так розтанула вся перевага "синьо-жовтих". Лише після цього перший гострий момент створили українці: Довбик пробив головою і Селс лише 77-й хвилині по-справжньому вступив у гру.

А на 86-й хвилині крапку в матчі поставив Лукаку. Після передачі на хід від Ванакена він увійшов до штрафного "синьо-жовтих" і влучно пробив у дальній кут -- 3:0.

Коли залишилось грати три хвилини плюс компенсований час Сергій Ребров пішов ва-банк, випустивши в атаку Яремчука та Ярмоленка. Але було вже занадто пізно.

Отже збірна України не зуміла втримати перевагу в два м'ячі після першої зустрічі. Мрії про елітний дивізіон так мріями і залишились. Наступний розіграш Ліги націй УЄФА "синьо-жовті" знову розпочнуть у Лізі В.