Історичне приниження: швед Дьокереш зробив те, що не вдавалося жодному супернику України

Збірна України у півфіналі плей-офф відбору ЧС–2026 не лише припинила боротьбу за путівку на Мундіаль, а й стала свідком історичного індивідуального перфомансу. Нападник збірної Швеції Віктор Дьокереш оформив перший в історії хет-трик у ворота української національної команди.

Бенефіс одного гравця

Матч, що закінчився поразкою команди Сергія Реброва з рахунком 1:3, став бенефісом одного гравця. Дьокереш вражав ворота українців у кожному з таймів з гри, а під завісу зустрічі реалізував пенальті. Таким чином, швед став першим гравцем в історії, хто зміг забити Україні більше двох м'ячів за гру.

Досі жодному супернику української збірної за понад 30 років її існування не вдавалося оформити хет-трик. Оборона команди завжди тримала планку "не більше дубля" від одного виконавця, проте форвард лондонського "Арсенала" перервав цю багаторічну серію.

Реакція на історичний перфоманс

Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер високо оцінив дії свого лідера.

"Він був неймовірним. Віктор працював на всю команду. Був ефективним не лише в атаці, а й нашою першою лінією оборони. Нам довелося адаптуватися до суперника топ-класу і знайти баланс між захистом та атакою", - поділився тренер.

Сам Дьокереш, який у поточному сезоні вже забив 16 м'ячів у 42 поєдинках за клуб, також прокоментував результат.

"Цей хет-трик багато означає для мене. Ми вийшли у фінал плей-офф і тепер матимемо великий матч проти Польщі. Це все, чого ми хотіли", - заявив нападник.

Для самого Дьокереша це другий найбільш результативний матч за "Тре Крунур". Півтора року тому він оформив покер у грі проти Азербайджану.

Хто такий Віктор Дьокереш

27-річний шведський форвард угорського походження. Вихованець академії клубу "Броммапойкарна".

На клубному рівні виступав у Англії ("Брайтон", "Суонсі", "Ковентрі") та Німеччині ("Санкт-Паулі"), поки у 2023 році перейшов до лісабонського "Спортинга". Саме в Португалії набув статусу європейської зірки. Двічі поспіль ставав найкращим бомбардиром чемпіонату, а у сезоні–2024/25 посів друге місце у боротьбі за "Золоту бутсу", поступившись лише Кіліану Мбаппе.

У липні 2025 року перейшов у лондонський "Арсенал" за 73 млн євро.

У складі збірної Швеції дебютував у 2019 році. Провів за національну команду 31 матч, забив 18 голів.