Україна U20 опинилася на межі вильоту: чим завершився розгромний матч проти Австрії на ЧС-2026

Четвер 11 грудня 2025 15:56
Україна U20 опинилася на межі вильоту: чим завершився розгромний матч проти Австрії на ЧС-2026 Збірна України з хокею U-20 (фото: fhu.com.ua)
Автор: Катерина Урсатій

Молодіжна збірна України U20 поступилася команді Австрії з розгромним рахунком 2:9 на чемпіонаті світу в дивізіоні IA, втративши шанси на підвищення в класі та опинившись за крок від боротьби за збереження прописки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Україна втратила шанс на елітраунд після поразки Австрії

У четвертому турі світової першості U20, що триває у словенському Бледі, українська команда не змогла стримати атакувальний натиск австрійців.

До середини першого періоду суперник оформив три шайби, і хоча Косарєв та Скороход протягом дев’яти секунд скоротили відставання, Австрія ще до перерви відновила комфортну перевагу.

Після 20 хвилин рахунок був 4:2, але далі ситуація тільки погіршилася.

Голкіперська ротація не врятувала: Австрія забила ще п’ять

Одразу після старту другого періоду суперник реалізував дві переваги поспіль. Після шостої пропущеної шайби тренерський штаб змінив воротаря, замість Левшина в гру вступив Бойко, але і він пропустив тричі.

Австрія впевнено контролювала перебіг матчу, а українські хокеїсти хоч і створювали моменти, скоротити відставання вже не могли.

Підсумковий рахунок - 9:2 на користь австрійської збірної.

Турнірне становище: вирішальний день наближається

Після поразки Україна з трьома очками залишається на п’ятому місці та випереджає лише Францію, яка ще не здобула жодного балу та має матч у запасі.

Саме проти французів українці проведуть заключний поєдинок на турнірі - у суботу, 13 грудня. Саме він визначить, хто залишиться в дивізіоні IA наступного року.

Шлях української команди на турнірі

Українська команда стартувала з перемоги над Казахстаном в овертаймі, потім поступилася Норвегії та втратила перемогу над Словенією за останні хвилини. Австрія ж продовжує боротьбу за вихід в елітний дивізіон.

Таким чином, для української молодіжки все вирішиться в останньому поєдинку на турнірі. У суботу, 13 грудня, збірна України U20 зіграє ключовий матч саме проти Франції. Цей поєдинок матиме вирішальне значення у боротьбі за збереження місця у дивізіоні ІА.

Раніше ми повідомляли, що молодіжна збірна України з хокею поступилася команді Норвегії на чемпіонаті світу серед команд U20.

Також, став відомий розклад матчів національної збірної України з хокею на ЧС-2026 у дивізіоні 1А.

Крім того, ми розповіли, як зіграв чемпіон України у хокейному Континентальному кубку.

