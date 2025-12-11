Україна U20 опинилася на межі вильоту: чим завершився розгромний матч проти Австрії на ЧС-2026
Молодіжна збірна України U20 поступилася команді Австрії з розгромним рахунком 2:9 на чемпіонаті світу в дивізіоні IA, втративши шанси на підвищення в класі та опинившись за крок від боротьби за збереження прописки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.
Україна втратила шанс на елітраунд після поразки Австрії
У четвертому турі світової першості U20, що триває у словенському Бледі, українська команда не змогла стримати атакувальний натиск австрійців.
До середини першого періоду суперник оформив три шайби, і хоча Косарєв та Скороход протягом дев’яти секунд скоротили відставання, Австрія ще до перерви відновила комфортну перевагу.
Після 20 хвилин рахунок був 4:2, але далі ситуація тільки погіршилася.
Голкіперська ротація не врятувала: Австрія забила ще п’ять
Одразу після старту другого періоду суперник реалізував дві переваги поспіль. Після шостої пропущеної шайби тренерський штаб змінив воротаря, замість Левшина в гру вступив Бойко, але і він пропустив тричі.
Австрія впевнено контролювала перебіг матчу, а українські хокеїсти хоч і створювали моменти, скоротити відставання вже не могли.
Підсумковий рахунок - 9:2 на користь австрійської збірної.
Турнірне становище: вирішальний день наближається
Після поразки Україна з трьома очками залишається на п’ятому місці та випереджає лише Францію, яка ще не здобула жодного балу та має матч у запасі.
Саме проти французів українці проведуть заключний поєдинок на турнірі - у суботу, 13 грудня. Саме він визначить, хто залишиться в дивізіоні IA наступного року.
Шлях української команди на турнірі
Українська команда стартувала з перемоги над Казахстаном в овертаймі, потім поступилася Норвегії та втратила перемогу над Словенією за останні хвилини. Австрія ж продовжує боротьбу за вихід в елітний дивізіон.
Таким чином, для української молодіжки все вирішиться в останньому поєдинку на турнірі. У суботу, 13 грудня, збірна України U20 зіграє ключовий матч саме проти Франції. Цей поєдинок матиме вирішальне значення у боротьбі за збереження місця у дивізіоні ІА.
Раніше ми повідомляли, що молодіжна збірна України з хокею поступилася команді Норвегії на чемпіонаті світу серед команд U20.
Також, став відомий розклад матчів національної збірної України з хокею на ЧС-2026 у дивізіоні 1А.
Крім того, ми розповіли, як зіграв чемпіон України у хокейному Континентальному кубку.