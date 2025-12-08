Вперше за 13 років. Україна з перемоги стартувала на молодіжному ЧС з хокею (відео)

Молодіжна збірна України з хокею виграла стартовий матч чемпіонату світу U-20 у дивізіоні 1A, здолавши команду Казахстану. Для "синьо-жовтих" це перший сезон на даному рівні після повернення з нижчого дивізіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

ЧС-2025 U-20, 1-й тур

Україна – Казахстан 2:1 (овертайм)

Шайби України: Куликов, Кураєв

Історичне повернення

Українська команда вийшла до дивізіону IA (другий рівень світового хокею) завдяки перемозі на турнірі 1B на початку 2025 року. Востаннє на цьому рівні наша "молодіжка" виступала ще у 2012-му.

Цьогорічний турнір за участю шести команд проходить у Словенії (7-13 грудня). Разом з Україною в ньому беруть участь збірні Казахстану, Австрії, Норвегії, Словенії та Франції.

Лише переможець отримає путівку в еліту, тоді як остання команда вилетить до дивізіону 1B.

Як пройшов перший матч

Суперником України на старті став Казахстан – команда, яка минулого сезону грала в Топ-дивізіоні, але за підсумками чемпіонату понизилася в класі. До звітної гри українці не мали жодної перемоги над казахстанцями в очних зустрічах.

Казахстан відкрив рахунок уже на 7-й хвилині. Українцям довелося довго чекати на відповідь, але в третьому періоді Нікіта Куликов зрівняв рахунок і повернув команду в боротьбу.

Основний час завершився внічию – 1:1, тож усе вирішувалося в овертаймі. "Золотий" гол на 62-й хвилині забив Даніїл Кураєв, який приніс Україні важливу перемогу.

Герой зустрічі – український голкіпер

Найкращим гравцем поєдинку визнали голкіпера українців Олександра Левшина. Він здійснив 29 сейвів і кілька разів врятував команду в ключові моменти. Саме його стабільна гра дозволила "синьо-жовтим" вистояти в матчі та довести його до перемоги.

Положення в групі та наступний суперник

Інші поєдинки першого дня принесли такі результати:

Норвегія – Франція – 8:2

Австрія – Словенія – 5:2

Після стартового туру Україна посідає третє місце – вище розташувалися Норвегія та Австрія, які виграли свої матчі в основний час.

Попереду у "синьо-жовтих" чергове випробування: 8 грудня о 17:00 за Києвом команда зіграє проти Норвегії. Пряму трансляцію матчу забезпечить Київстар ТБ.