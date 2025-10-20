ua en ru
Головна » Розваги » Спорт

"Кременчук" зазнав нищівної поразки в Континентальному кубку: український чемпіон вилетів

Понеділок 20 жовтня 2025 13:35
"Кременчук" зазнав нищівної поразки в Континентальному кубку: український чемпіон вилетів ХК "Кременчуг" (фото: facebook.com/hckremenchuk2010)
Автор: Катерина Урсатій

Український чемпіон "Кременчук" завершив виступи в першому раунді Континентального кубку сезону-2025/26 після розгромної поразки від румунської "Георгені" з рахунком 0:11.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Домінування румунів із самого старту

Гра, що відбулася 19 жовтня в межах третього туру групового етапу, швидко втратила інтригу. Уже в першому періоді "Георгень" вийшов уперед на три шайби.

У другій 20-хвилинці румуни забили ще чотири рази, остаточно знісши всі шанси української команди на перемогу.

Третій період став формальністю, але "Кременчук" пропустив ще чотири шайби, а суперники реалізували чотири більшості та одну шайбу в меншості.

Поразка для Кременчука

Для українського клубу це був третій виступ у Континентальному кубку - раніше команда грала у сезонах 2015/16 та 2022/23, але жодного разу не вигравала матчів на євроарені до цього року.

Розгром "Георгені" став найбільшою поразкою "Кременчука" в історії турніру і вперше команда пропустила 10+ шайб у матчі.

Історичні успіхи та невдачі українських клубів

Хоча виступ ХК "Кременчук" у єврокубковому фіналі завершився невдачею, команда цього сезону все ж досягла історичних результатів на міжнародній арені.

Зокрема, український клуб здобув свої перші перемоги в єврокубках, перегравши угорську "Академію Будапешт" із рахунком 3:2 та розгромивши сербську "Црвену Звезду" з переконливим результатом 12:0.

До цього найбільші поразки українських клубів у Континентальному кубку включали "Кременчук" - "Шахтар Солігорськ" 0:6 (2015) та "Асіаго" 0:5 (2022), "Донбас" - "Курбадс" 1:8 (2017) та "Сокіл" - "Юність" 2:7 (2007).

Підсумок групового етапу

Обидві команди на момент зустрічі мали максимум очок, і саме їхня очна зустріч визначила єдиного представника групи B у другому раунді.

Після поразки "Кременчук" завершив свій виступ у турнірі, тоді як "Георгень" пройшов далі.

Раніше ми писали, що хокейна збірна України візьме участь у новому турнірі - Кубку європейських націй.

Також повідомили, що віце-чемпіон України з хокею гратиме в іноземній першості.

