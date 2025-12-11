Украина U20 оказалась на грани вылета: чем завершился разгромный матч против Австрии на ЧМ-2026
Молодежная сборная Украины U20 уступила команде Австрии с разгромным счетом 2:9 на чемпионате мира в дивизионе IA, потеряв шансы на повышение в классе и оказавшись в шаге от борьбы за сохранение прописки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.
Украина потеряла шанс на элитраунд после поражения Австрии
В четвертом туре мирового первенства U20, которое проходит в словенском Бледе, украинская команда не смогла сдержать атакующий натиск австрийцев.
К середине первого периода соперник оформил три шайбы, и хотя Косарев и Скороход в течение девяти секунд сократили отставание, Австрия еще до перерыва восстановила комфортное преимущество.
После 20 минут счет был 4:2, но дальше ситуация только ухудшилась.
Голкиперская ротация не спасла: Австрия забила еще пять
Сразу после старта второго периода соперник реализовал два преимущества подряд. После шестой пропущенной шайбы тренерский штаб сменил вратаря, вместо Левшина в игру вступил Бойко, но и он пропустил трижды.
Австрия уверенно контролировала ход матча, а украинские хоккеисты хоть и создавали моменты, сократить отставание уже не могли.
Итоговый счет - 9:2 в пользу австрийской сборной.
Турнирное положение: решающий день приближается
После поражения Украина с тремя очками остается на пятом месте и опережает только Францию, которая еще не получила ни одного балла и имеет матч в запасе.
Именно против французов украинцы проведут заключительный поединок на турнире - в субботу, 13 декабря. Именно он определит, кто останется в дивизионе IA в следующем году.
Путь украинской команды на турнире
Украинская команда стартовала с победы над Казахстаном в овертайме, затем уступила Норвегии и упустила победу над Словенией за последние минуты. Австрия же продолжает борьбу за выход в элитный дивизион.
Таким образом, для украинской молодежки все решится в последнем поединке на турнире. В субботу, 13 декабря, сборная Украины U20 сыграет ключевой матч именно против Франции. Этот поединок будет иметь решающее значение в борьбе за сохранение места в дивизионе ІА.
