Другий овертайм поспіль: Україна боляче поступилася Норвегії на молодіжному ЧС з хокею

Молодіжна збірна України з хокею не змогла втримати перевагу у другому матчі чемпіонату світу U-20 дивізіону 1A та поступилася команді Норвегії в овертаймі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

ЧС-2025 U-20, 2-й тур

Норвегія – Україна – 3:2 (овертайм)

Шайби України: Шибінський, Кураєв

Як розвивався матч

Україна відкрила рахунок уже на п'ятій хвилині, реалізувавши більшість – відзначився Ілля Шибінський.

Другий період минув без голів, а на старті третього "синьо-жовті" подвоїли перевагу. Після влучання шайби у штангу першими на добиванні був Даніїл Кураєв – 2:0.

Утім, кінцівка матчу залишилася за Норвегією. Спочатку після вилучення Микити Ялового суперники скористалися більшістю та скоротили відставання. А вже за хвилину зрівняли рахунок – 2:2.

Поєдинок перейшов в овертайм – другий поспіль для "синьо-жовтих" на чемпіонаті. Але якщо в першому матчі з Казахстаном наші вирвали перемогу в додатковий час, то цього разу все вийшло навпаки. Після фолу з боку Михайла Гапоненка норвежці отримали право на буліт, який успішно реалізували.

Так, маючи перевагу у дві шайби, молоді українські хокеїсти у підсумку поступилися – 2:3.

Турнірне положення

Сьогодні у 2-му турі Австрія переграла Францію – 4:2. Ще один матч – Казахстан – Словенія відбудеться пізніше.

Станом на зараз "синьо-жовті" з 3-ма очками в активі посідають 3-тю сходинку, поступаючись Норвегії (5 очок) та Австрії (6). Нагадаємо, що за підсумками турніру лише переможець отримає путівку до елітного дивізіону.

У 3-му турі збірна України зіграє проти господарів змагань – Словенії. Матч відбудеться у середу, 10 грудня, о 17:00 за київським часом. Пряму трансляцію забезпечить Київстар ТБ.