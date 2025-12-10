Україна U20 програла Словенії в драматичному матчі на ЧС-2026

Молодіжна збірна України зазнала третьої гри на чемпіонаті світу з хокею серед команд U20 у дивізіоні IA, завершивши матч проти Словенії поразкою 3:4.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Хід матчу: Україна вела у рахунку двічі, але втратила перевагу

Зустріч зі Словенією, яка до цього туру мала дві поразки, обіцяла бути складною. Востаннє команди зустрічалися у 2023 році в дивізіоні IB, і тоді сильнішими виявилися словенці.

Перший період пройшов за переваги української команди, проте під його завісу Словенія відкрила рахунок завдяки захиснику Максу Берцу.

На початку другого періоду нападник збірної України Ілля Шибінський зрівняв рахунок, а згодом Микола Косарєв вивів "синьо-жовтих" уперед. Однак втримати перевагу до сирени не вдалося: у більшості словенський нападник Жан Лебен відновив паритет.

Старт фінальної 20-хвилинки знову приніс успіх українцям - Шибінський оформив дубль, реалізувавши більшість після передачі Олексія Євтєхова. З рахунком 3:2 Україна підійшла до вирішальної кінцівки.

Драматична розв'язка

Кульмінація матчу настала на останніх хвилинах. За чотири хвилини до фінальної сирени Словенія змогла переламати хід гри.

Спочатку Плеймелй зрівняв рахунок, зробивши його 3:3. А вже менш ніж за дві хвилини до кінця матчу Блзяк закинув переможну шайбу, вирвавши для своєї команди важку перемогу.

Турнірне становище та наступний суперник

Після трьох зіграних матчів збірна України має в активі 3 очки та посідає п'яте місце у турнірній таблиці.

Турнірний рейтинг ЧС-2026 U20 (Дивізіон IA):

Норвегія - 8 очок (3 матчі) Австрія - 6 очок (3 матчі) Словенія - 4 очки (3 матчі) Казахстан - 3 очки (2 матчі) Україна - 3 очки (3 матчі) Франція - 0 очок (2 матчі)

Наступний поєдинок на молодіжному чемпіонаті світу збірна України проведе у четвер, 11 грудня, проти команди Австрії U20. Початок матчу о 13:30 за київським часом.