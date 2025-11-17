ua en ru
Україна та суперники в плей-офф ЧС-2026: коли і де дивитися жеребкування онлайн

Понеділок 17 листопада 2025 16:41
Україна та суперники в плей-офф ЧС-2026: коли і де дивитися жеребкування онлайн Фото: Для виходу на ЧС "синьо-жовтим" необхідно здолати двох суперників (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Збірна України, посівши друге місце в своїй відбірковій групі, отримала право зіграти в стикових матчах за вихід на чемпіонат світу-2026. Щоб потрапити на мундіаль, "синьо-жовтим" потрібно здолати ще двох суперників.

Коли відбудеться жеребкування плей-офф та де дивитися церемонію наживо – підкаже РБК-Україна.

Коли і де пройде жеребкування

Церемонія запланована на четвер, 20 листопада. Вона пройде в штаб-квартирі ФІФА у швейцарському Цюриху. Початок – о 14:00 за київським часом.

Спершу оголосять пари міжконтинентального плей-офф (шість команд боротимуться за два місця на мундіалі). Далі визначать шляхи для 16 європейських збірних, які розподілять на чотири окремі турнірні маршрути.

У кожному шляху відбудуться півфінал і фінал у форматі одного матчу. За їхнім підсумком Європа отримає чотири додаткові путівки на ЧС-2026.

Учасники і кошики

Станом на зараз вже гарантовані і потенційні учасники стиків розподіляються за кошиками наступним чином.

Кошик 1

  • Італія (7-ме місце у Європі в рейтингу ФІФА)
  • Туреччина (13)
  • Україна (14)
  • Польща (17)

Кошик 2

  • Уельс (18)
  • Словаччина (21)
  • Шотландія (22)
  • Чехія (25)

Кошик 3

  • Ірландія (28)
  • Албанія (29)
  • Боснія і Герцеговина (32)
  • Косово (38)

Кошик 4 (команди з Ліги націй)

  • Швеція (23)
  • Румунія (26)
  • Північна Македонія (30)
  • Північна Ірландія (33)

Україна та суперники в плей-офф ЧС-2026: коли і де дивитися жеребкування онлайн

У півфіналах зіграють: 1-й кошик проти 4-го, 2-й – проти 3-го. Переможці цих матчів зустрінуться у фіналі своїх шляхів. Ігри заплановані на 26 та 31 березня 2026 року.

З ким може перетнутися Україна

Збірна України, яка здобула путівку до плей-офф після перемоги над Ісландією, наразі перебуває у першому кошику. Це означає, що в півфіналі команда Сергія Реброва може зустрітися з однією зі збірних 4-го кошика:

  • Швецією
  • Румунією
  • Північною Ірландією
  • Північною Македонією

Водночас ФІФА вже оголосила, що спеціально оновить рейтинги до жеребкування та опублікує нову версію 19 листопада.

Тому можлива зміна позицій у рейтингу, яка може відправити Україну до другого кошика. У такому разі першим суперником стане команда з третього.

Де дивитися жеребкування

В Україні трансляцію заходу покаже MEGOGO, що володіє правами на турніри ФІФА. Також церемонію можна буде переглянути на офіційному сайті ФІФА.

Раніше ми навели повний список команд, які вже вийшли на чемпіонат світу-2026.

Також читайте про скандал з чаклуном у матчі африканського відбору на ЧС-2026.

