Тренер Нігерії ловив чаклуна під час матчу: вуду-скандал у відборі ЧС-2026 (відео)

Головний тренер збірної Нігерії Ерік Шелль після поразки в плей-офф відбору на чемпіонат світу-2026 звинуватив суперників з ДР Конго у застосуванні вуду-ритуалів під час серії пенальті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN Africa .

Як пройшов матч

Вирішальний поєдинок другого раунду плей-офф африканського відбору між Нігерією та ДР Конго відбувся 16 листопада на нейтральному полі – у марокканському Рабаті.

Збірна Нігерії відкрила рахунок уже на третій хвилині завдяки голу Френка Оньєки. Команда ДР Конго відігралася на 32-й хвилині після результативної контратаки, завершеної Мешаком Еліа. Подальша гра була обережною з боку обох команд, тож основний та додатковий час завершилися з рахунком 1:1.

Долю поєдинку вирішила серія пенальті, де конголезці перемогли – 4:3. Вирішальний удар холоднокровно реалізував капітан команди Шансель Мбемба.

Вуду під час пенальті

Під час серії пенальті тренер Нігерії Шелль навіть не дивився на поле – він уважно стежив за лавою суперника.

А після ключового промаху захисника "суперорлів" Семі Аджаї вибухнув емоціями. Він підбіг до тренерської лави суперника, вказуючи на одного з представників штабу ДР Конго. За словами Шелля, під час усієї серії один з представників конголезької делегації проводив ритуальні дії.

OFF CAMERA DRAMA!!



Nigeria's coach, Éric Sékou Chelle, was captured trying to fight just before the last penalty kick of the game!



He was reportedly picking up a water bottle, seemingly aiming at a member of the DR Congo technical team.



The match commissioner will… pic.twitter.com/q4SRKbRa9a — Micky Jnr (@MickyJnr__) November 16, 2025

"Під час серії пенальті хлопець із Конго практикував вуду. Увесь час. Це була вода чи щось інше… Тому я розлютився", - сказав Шелль у післяматчевому коментарі.

Пізніше на пресконференції тренер повторив свої слова та заявив, що "представники ДР Конго займалися марабутажем" – формою чаклунських практик, поширених у деяких африканських регіонах.

“During all the penalties, the guy from DR Congo did some voodoo.”



Nigeria head coach Éric Chelle explains why tempers flared between him and the DR Congo staff at the end of the World Cup playoff final. pic.twitter.com/nMyTIcqlTT — ESPN Africa (@ESPNAfrica) November 17, 2025

Нігерія без мундіалю

Перемога в серії 11-метрових дозволила конголезцям вийти до міжконтинентального плей-офф. Участь в цьому турнірі за дві путівки на ЧС візьмуть шість команд. Наразі відомі три з них – Болівія, Нова Каледонія та ДР Конго.

Нігерія ж пропустить вже другий чемпіонат світу поспіль. Востаннє команда грала на мундіалі в 2018 році, тож перерва складе щонайменше 12 років. І це, незважаючи на потужний підбір гравців – Віктора Осімхена, Адемолу Лукмана, Алекса Івобі, Віктора Боніфейса та інших.