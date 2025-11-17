Тренер Нігерії ловив чаклуна під час матчу: вуду-скандал у відборі ЧС-2026 (відео)
Головний тренер збірної Нігерії Ерік Шелль після поразки в плей-офф відбору на чемпіонат світу-2026 звинуватив суперників з ДР Конго у застосуванні вуду-ритуалів під час серії пенальті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN Africa.
Як пройшов матч
Вирішальний поєдинок другого раунду плей-офф африканського відбору між Нігерією та ДР Конго відбувся 16 листопада на нейтральному полі – у марокканському Рабаті.
Збірна Нігерії відкрила рахунок уже на третій хвилині завдяки голу Френка Оньєки. Команда ДР Конго відігралася на 32-й хвилині після результативної контратаки, завершеної Мешаком Еліа. Подальша гра була обережною з боку обох команд, тож основний та додатковий час завершилися з рахунком 1:1.
Долю поєдинку вирішила серія пенальті, де конголезці перемогли – 4:3. Вирішальний удар холоднокровно реалізував капітан команди Шансель Мбемба.
Вуду під час пенальті
Під час серії пенальті тренер Нігерії Шелль навіть не дивився на поле – він уважно стежив за лавою суперника.
А після ключового промаху захисника "суперорлів" Семі Аджаї вибухнув емоціями. Він підбіг до тренерської лави суперника, вказуючи на одного з представників штабу ДР Конго. За словами Шелля, під час усієї серії один з представників конголезької делегації проводив ритуальні дії.
OFF CAMERA DRAMA!!— Micky Jnr (@MickyJnr__) November 16, 2025
Nigeria’s coach, Éric Sékou Chelle, was captured trying to fight just before the last penalty kick of the game!
He was reportedly picking up a water bottle, seemingly aiming at a member of the DR Congo technical team.
The match commissioner will… pic.twitter.com/q4SRKbRa9a
"Під час серії пенальті хлопець із Конго практикував вуду. Увесь час. Це була вода чи щось інше… Тому я розлютився", - сказав Шелль у післяматчевому коментарі.
Пізніше на пресконференції тренер повторив свої слова та заявив, що "представники ДР Конго займалися марабутажем" – формою чаклунських практик, поширених у деяких африканських регіонах.
“During all the penalties, the guy from DR Congo did some voodoo.”— ESPN Africa (@ESPNAfrica) November 17, 2025
Nigeria head coach Éric Chelle explains why tempers flared between him and the DR Congo staff at the end of the World Cup playoff final. pic.twitter.com/nMyTIcqlTT
Нігерія без мундіалю
Перемога в серії 11-метрових дозволила конголезцям вийти до міжконтинентального плей-офф. Участь в цьому турнірі за дві путівки на ЧС візьмуть шість команд. Наразі відомі три з них – Болівія, Нова Каледонія та ДР Конго.
Нігерія ж пропустить вже другий чемпіонат світу поспіль. Востаннє команда грала на мундіалі в 2018 році, тож перерва складе щонайменше 12 років. І це, незважаючи на потужний підбір гравців – Віктора Осімхена, Адемолу Лукмана, Алекса Івобі, Віктора Боніфейса та інших.
