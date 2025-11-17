Украина и соперники в плей-офф ЧМ-2026: когда и где смотреть жеребьевку онлайн
Сборная Украины, заняв второе место в своей отборочной группе, получила право сыграть в стыковых матчах за выход на чемпионат мира-2026. Чтобы попасть на мундиаль, "сине-желтым" нужно одолеть еще двух соперников.
Когда состоится жеребьевка плей-офф и где смотреть церемонию вживую - подскажет РБК-Украина.
Когда и где пройдет жеребьевка
Церемония запланирована на четверг, 20 ноября. Она пройдет в штаб-квартире ФИФА в швейцарском Цюрихе. Начало - в 14:00 по киевскому времени.
Сначала объявят пары межконтинентального плей-офф (шесть команд будут бороться за два места на мундиале). Далее определят пути для 16 европейских сборных, которые распределят на четыре отдельных турнирных маршрута.
В каждом пути состоятся полуфинал и финал в формате одного матча. По их итогу Европа получит четыре дополнительные путевки на ЧМ-2026.
Участники и корзины
По состоянию на сейчас уже гарантированные и потенциальные участники стыков распределяются по корзинам следующим образом.
Корзина 1
- Италия (7-е место в Европе в рейтинге ФИФА)
- Турция (13)
- Украина (14)
- Польша (17)
Корзина 2
- Уэльс (18)
- Словакия (21)
- Шотландия (22)
- Чехия (25)
Корзина 3
- Ирландия (28)
- Албания (29)
- Босния и Герцеговина (32)
- Косово (38)
Корзина 4 (команды из Лиги наций)
- Швеция (23)
- Румыния (26)
- Северная Македония (30)
- Северная Ирландия (33)
В полуфиналах сыграют: 1-я корзина против 4-й, 2-й - против 3-й. Победители этих матчей встретятся в финале своих путей. Игры запланированы на 26 и 31 марта 2026 года.
С кем может пересечься Украина
Сборная Украины, которая получила путевку в плей-офф после победы над Исландией, сейчас находится в первой корзине. Это означает, что в полуфинале команда Сергея Реброва может встретиться с одной из сборных 4-й корзины:
- Швецией
- Румынией
- Северной Ирландией
- Северной Македонией
В то же время ФИФА уже объявила, что специально обновит рейтинги до жеребьевки и опубликует новую версию 19 ноября.
Поэтому возможно изменение позиций в рейтинге, которое может отправить Украину во вторую корзину. В таком случае первым соперником станет команда из третьей.
Где смотреть жеребьевку
В Украине трансляцию мероприятия покажет MEGOGO, владеющий правами на турниры ФИФА. Также церемонию можно будет посмотреть на официальном сайте ФИФА.
Ранее мы привели полный список команд, которые уже вышли на чемпионат мира-2026.
Также читайте о скандале с колдуном в матче африканского отбора на ЧМ-2026.