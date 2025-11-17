Ще дві європейські збірні оформили путівки на ЧС-2026: повний список фіналістів

Португальський розгром та ірландська казка

Збірна Португалії могла оформити путівку ще у минулому турі, але несподівано програла Ірландії (0:2). Більш того, втратила Кріштіану Роналду, який у Дубліні отримав першу за часи виступів за збірну червону картку.

Втім, і після цього завдання у піренейців було нескладним: треба було вдома не програти Вірменії.

Команда перевиконала план: без Роналду португальці розгромили суперника – 9:1, здобувши таким чином другу найбільшу перемогу в своїй історії (рекордом залишається розгром Люксембургу з рахунком 9:0 у кваліфікації Євро-2024). Одразу два футболісти команди відзначилися хет-триками – Жуан Невеш та Бруну Фернандеш.

Португалія вдев'яте в історії кваліфікувалася на чемпіонат світу. А для Кріштіану Роналду прийдешній мундіаль буде вже шостим.

У суперництві за другий рядок сталося справжнє диво. Ірландці, в яких перед матчами в листопаді вже ніхто не вірив, спочатку прибили вдома Португалію (2:0), а потім героїчно перемогли у Будапешті угорців (3:2).

Господарів у цій грі влаштовувала нічия, але "зелені", поступаючись, спочатку зрівняли рахунок, а на 90+6 хвилині вирвали перемогу. Всі три голи за Ірландію забив Трой Парротт. Таким чином, ірландці вийшли в плей-офф, де можуть перетнутися з Україною, а угорці розпрощалися з мріями про мундіаль.

Група F, підсумкова турнірна таблиця

Португалія – 13 очок (м'ячі – 20:7) Ірландія – 10 (9:7) Угорщина – 8 (11:10) Вірменія – 3 (3:19)

Норвезький жах для Італії

В іншій групі (І) головні фаворити визначилися вже давно – Норвегія та Італія. В останньому турі в Мілані вони мали визначити, хто поїде на мундіаль, а на кого чекають стикові ігри.

Перевага була на боці північної збірної: її влаштовувала не лише нічия, а навіть поразка з певним рахунком. Італійцям, щоб стати першими, треба було перемагати суперника з різницею у 9 м'ячів! Можливо хтось в Італії і вірив у такий розгром.

Власне, розгром у матчі й стався, але зовсім не такий, на який сподівалися господарі. Норвежці, пропустивши першими, забили у відповідь чотири голи (дубль оформив Ерлінг Холанд) та вийшли на ЧС вперше з 1998 року.

Італія гратиме в плей-офф та в разі невдачі ризикує пропустити третій ЧС поспіль. Раніше команда не змогла кваліфікуватися на турніри 2018 та 2022 років.

Група I, підсумкова турнірна таблиця

Норвегія – 24 очки (м'ячі – 37:5) Італія – 18 (21:12) Ізраїль – 12 (19:20) Естонія – 4 (8:21) Молдова – 1 (5:32)

Хто вже вийшов на ЧС-2026

Уже визначилися 32 із 48-ми учасників прийдешнього мундіалю.

Повний список відомих учасників ЧС-2026:

Африка (9/9): Марокко, Туніс, Єгипет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ПАР, Сенегал, Кот-д'Івуар

Азія (8/8): Японія, Іран, Узбекистан, Південна Корея, Йорданія, Австралія, Катар, Саудівська Аравія

Південна Америка (6/6): Аргентина, Бразилія, Уругвай, Еквадор, Колумбія, Парагвай

Північна Америка (3/6): США, Канада, Мексика

Океанія (1/1): Нова Зеландія

Європа (5/16): Англія, Франція, Ховатія, Португалія, Норвегія

Переможці плей-офф (0/2): –