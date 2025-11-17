ua en ru
Пн, 17 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Ще дві європейські збірні оформили путівки на ЧС-2026: повний список фіналістів

Понеділок 17 листопада 2025 10:13
UA EN RU
Ще дві європейські збірні оформили путівки на ЧС-2026: повний список фіналістів Фото: Збірна Норвегії пробилася на ЧС вперше за 27 років (x.com/nff_landslag)
Автор: Андрій Костенко

Список фіналістів чемпіонату світу-2026 поповнився двома європейськими командами. Також визначилися два потенційні суперники України у стикових матчах.

Про головні події у відборі на планетарний футбольний форум – розповідає РБК-Україна.

Португальський розгром та ірландська казка

Збірна Португалії могла оформити путівку ще у минулому турі, але несподівано програла Ірландії (0:2). Більш того, втратила Кріштіану Роналду, який у Дубліні отримав першу за часи виступів за збірну червону картку.

Втім, і після цього завдання у піренейців було нескладним: треба було вдома не програти Вірменії.

Команда перевиконала план: без Роналду португальці розгромили суперника – 9:1, здобувши таким чином другу найбільшу перемогу в своїй історії (рекордом залишається розгром Люксембургу з рахунком 9:0 у кваліфікації Євро-2024). Одразу два футболісти команди відзначилися хет-триками – Жуан Невеш та Бруну Фернандеш.

Португалія вдев'яте в історії кваліфікувалася на чемпіонат світу. А для Кріштіану Роналду прийдешній мундіаль буде вже шостим.

У суперництві за другий рядок сталося справжнє диво. Ірландці, в яких перед матчами в листопаді вже ніхто не вірив, спочатку прибили вдома Португалію (2:0), а потім героїчно перемогли у Будапешті угорців (3:2).

Господарів у цій грі влаштовувала нічия, але "зелені", поступаючись, спочатку зрівняли рахунок, а на 90+6 хвилині вирвали перемогу. Всі три голи за Ірландію забив Трой Парротт. Таким чином, ірландці вийшли в плей-офф, де можуть перетнутися з Україною, а угорці розпрощалися з мріями про мундіаль.

Група F, підсумкова турнірна таблиця

  1. Португалія – 13 очок (м'ячі – 20:7)
  2. Ірландія – 10 (9:7)
  3. Угорщина – 8 (11:10)
  4. Вірменія – 3 (3:19)

Норвезький жах для Італії

В іншій групі (І) головні фаворити визначилися вже давно – Норвегія та Італія. В останньому турі в Мілані вони мали визначити, хто поїде на мундіаль, а на кого чекають стикові ігри.

Перевага була на боці північної збірної: її влаштовувала не лише нічия, а навіть поразка з певним рахунком. Італійцям, щоб стати першими, треба було перемагати суперника з різницею у 9 м'ячів! Можливо хтось в Італії і вірив у такий розгром.

Власне, розгром у матчі й стався, але зовсім не такий, на який сподівалися господарі. Норвежці, пропустивши першими, забили у відповідь чотири голи (дубль оформив Ерлінг Холанд) та вийшли на ЧС вперше з 1998 року.

Італія гратиме в плей-офф та в разі невдачі ризикує пропустити третій ЧС поспіль. Раніше команда не змогла кваліфікуватися на турніри 2018 та 2022 років.

Група I, підсумкова турнірна таблиця

  1. Норвегія – 24 очки (м'ячі – 37:5)
  2. Італія – 18 (21:12)
  3. Ізраїль – 12 (19:20)
  4. Естонія – 4 (8:21)
  5. Молдова – 1 (5:32)

Хто вже вийшов на ЧС-2026

Уже визначилися 32 із 48-ми учасників прийдешнього мундіалю.

Повний список відомих учасників ЧС-2026:

Африка (9/9): Марокко, Туніс, Єгипет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ПАР, Сенегал, Кот-д'Івуар

Азія (8/8): Японія, Іран, Узбекистан, Південна Корея, Йорданія, Австралія, Катар, Саудівська Аравія

Південна Америка (6/6): Аргентина, Бразилія, Уругвай, Еквадор, Колумбія, Парагвай

Північна Америка (3/6): США, Канада, Мексика

Океанія (1/1): Нова Зеландія

Європа (5/16): Англія, Франція, Ховатія, Португалія, Норвегія

Переможці плей-офф (0/2):

Раніше ми розповіли, як Україна дотиснула Ісландію та продовжила шлях на мундіаль.

Також дізнайтеся усіх потенційних суперників збірної України в плей-офф ЧС-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Чемпіонат світу Португалия
Новини
Трамп анонсував санкції проти країн, що ведуть бізнес із Росією: хто потрапить до списку
Трамп анонсував санкції проти країн, що ведуть бізнес із Росією: хто потрапить до списку
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського