Україна в рейтингу потенційних переможців ЧС-2026: на якому місці команда Реброва

Фото: Які шанси в України виграти ЧС-2026 (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Американські аналітики назвали фаворитів у боротьбі за титул чемпіона світу-2026. Певні шанси отримала і збірна України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN.

87 кандидатів

Аналітики вирахували, що після жовтневих матчів відбіркових турнірів шанси зіграти на мундіалі залишились у 87-ми команд світу (28 з них – вже оформили путівки на ЧС).

Серед тих, хто не втратив шанси, фігурують такі збірні, як Молдова, Фарери, Сальвадор, Азербайджан та Лівія. Це – головні аутсайдери списку.

Хто у топі

Лідером рейтингу є збірна Франції. У трійку також увійшли Іспанія та Англія. Хоча лише англійці гарантували собі участь у фінальній частині ЧС-2026.

Далі у списку – Португалія, Бразилія, Нідерланди, Аргентина та Італія.

Україна опинилася на 20-й позиції, поруч із такими командами, як Сенегал, Швейцарія, Хорватія та Марокко.

Рейтинг фаворитів ЧС-2026 від ESPN, топ-10

  1. Франція
  2. Іспанія
  3. Англія
  4. Португалія
  5. Бразилія
  6. Нідерланди
  7. Аргентина
  8. Італія
  9. Німеччина
  10. Уругвай

... 20. Україна

ЧС-2026: що відомо

Чемпіонат світу-2026 пройде з 11 червня до 19 липня в США, Канаді та Мексиці. Турнір уперше проходитиме у розширеному форматі за участю 48 збірних.

Вже відомі 28 учасників фінальної стадії.

Збірна Україна у своїй групі посідає, друге місце, яке дає право на вихід у стикові поєдинки, де для виходу на ЧС треба буде здолати двох суперників.

