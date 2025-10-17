RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Украина в рейтинге потенциальных победителей ЧМ-2026: на каком месте команда Реброва

Фото: Какие шансы у Украины выиграть ЧМ-2026 (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Американские аналитики назвали фаворитов в борьбе за титул чемпиона мира-2026. Определенные шансы получила и сборная Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN.

87 кандидатов

Аналитики вычислили, что после октябрьских матчей отборочных турниров шансы сыграть на мундиале остались у 87-ми команд мира (28 из них - уже оформили путевки на ЧМ).

Среди тех, кто не потерял шансы, фигурируют такие сборные, как Молдова, Фареры, Сальвадор, Азербайджан и Ливия. Это - главные аутсайдеры списка.

Кто в топе

Лидером рейтинга является сборная Франции. В тройку также вошли Испания и Англия. Хотя только англичане гарантировали себе участие в финальной части ЧМ-2026.

Далее в списке - Португалия, Бразилия, Нидерланды, Аргентина и Италия.

Украина оказалась на 20-й позиции, рядом с такими командами, как Сенегал, Швейцария, Хорватия и Марокко.

Рейтинг фаворитов ЧМ-2026 от ESPN, топ-10

  1. Франция
  2. Испания
  3. Англия
  4. Португалия
  5. Бразилия
  6. Нидерланды
  7. Аргентина
  8. Италия
  9. Германия
  10. Уругвай

... 20. Украина

ЧМ-2026: что известно

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые будет проходить в расширенном формате с участием 48 сборных.

Уже известны 28 участников финальной стадии.

Сборная Украины в своей группе занимает второе место, которое дает право на выход в стыковые поединки, где для выхода на ЧМ надо будет одолеть двух соперников.

Ранее мы рассказали, как легионеры из УПЛ играли за свои сборные в октябре.

Также узнайте, когда Роналду забьет свой 1000 гол по расчетам экспертов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФутболЧемпионат мира