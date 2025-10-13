ua en ru
Пн, 13 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Став відомий 21-й фіналіст ЧС-2026: повний список учасників

Понеділок 13 жовтня 2025 11:47
UA EN RU
Став відомий 21-й фіналіст ЧС-2026: повний список учасників Фото: Уболівальник збірної Гани святкує історичну перемогу (x.com/GhanaBlackstars)
Автор: Андрій Костенко

Збірна Гани достроково виграла свою групу в африканській кваліфікації чемпіонату світу з футболу-2026 та здобула пряму путівку у фінал мундіалю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

Вирішальна перемога

У черговому відбірковому матчі "Чорні зірки" мінімально обіграли збірну Коморських островів (1:0). Вирішальний гол забив атакувальний півзахисник англійського "Тоттенхема" Мохамед Кудус, якому асистував Томас Партей з іспанського "Вільярреала".

Завдяки цьому збірна Гани стала недосяжною для переслідувачів у африканській групі I та забезпечила собі пряму путівку на чемпіонат світу.

Став відомий 21-й фіналіст ЧС-2026: повний список учасників

П'ятий мундіаль для Гани

Для національної команди країни це буде п'ятий виступ на чемпіонатах світу. Раніше Гана брала участь у фінальних турнірах 2006, 2010, 2014 та 2022 років.

Найуспішнішим став мундіаль-2010 у Південній Африці, коли ганці дійшли до чвертьфіналу, поступившись лише в серії пенальті збірній Уругваю.

Хто вже вийшов на ЧС-2026

Гана стала п'ятою командою з Африки, яка пробилася на чемпіонат світу-2026 та 21-м фіналістом загалом.

Повний список відомих учасників ЧС-2026:

Африка (5/9): Марокко, Туніс, Єгипет, Алжир, Гана

Азія (6/8): Японія, Іран, Узбекистан, Південна Корея, Йорданія, Австралія

Південна Америка (6/6): Аргентина, Бразилія, Уругвай, Еквадор, Колумбія, Парагвай

Північна Америка (3/6): США, Канада, Мексика

Океанія (1/1): Нова Зеландія

Європа (0/16):

Переможці плей-офф (0/2):

Став відомий 21-й фіналіст ЧС-2026: повний список учасників

Чемпіонат світу-2026 пройде з 11 червня до 19 липня в США, Канаді та Мексиці. Турнір уперше проходитиме у розширеному форматі за участю 48 збірних.

Раніше ми повідомили, про зміну у заявці України, яку зробив Сергій Ребров перед матчем з Азербайджаном.

Також читайте, у яку халепу потрапила збірна Азербайджану перед матчем з Україною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол Чемпіонат світу
Новини
По Україні вводять аварійні відключення світла: список областей
По Україні вводять аварійні відключення світла: список областей
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить