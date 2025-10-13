Став відомий 21-й фіналіст ЧС-2026: повний список учасників
Збірна Гани достроково виграла свою групу в африканській кваліфікації чемпіонату світу з футболу-2026 та здобула пряму путівку у фінал мундіалю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.
Вирішальна перемога
У черговому відбірковому матчі "Чорні зірки" мінімально обіграли збірну Коморських островів (1:0). Вирішальний гол забив атакувальний півзахисник англійського "Тоттенхема" Мохамед Кудус, якому асистував Томас Партей з іспанського "Вільярреала".
Завдяки цьому збірна Гани стала недосяжною для переслідувачів у африканській групі I та забезпечила собі пряму путівку на чемпіонат світу.
П'ятий мундіаль для Гани
Для національної команди країни це буде п'ятий виступ на чемпіонатах світу. Раніше Гана брала участь у фінальних турнірах 2006, 2010, 2014 та 2022 років.
Найуспішнішим став мундіаль-2010 у Південній Африці, коли ганці дійшли до чвертьфіналу, поступившись лише в серії пенальті збірній Уругваю.
Хто вже вийшов на ЧС-2026
Гана стала п'ятою командою з Африки, яка пробилася на чемпіонат світу-2026 та 21-м фіналістом загалом.
Повний список відомих учасників ЧС-2026:
Африка (5/9): Марокко, Туніс, Єгипет, Алжир, Гана
Азія (6/8): Японія, Іран, Узбекистан, Південна Корея, Йорданія, Австралія
Південна Америка (6/6): Аргентина, Бразилія, Уругвай, Еквадор, Колумбія, Парагвай
Північна Америка (3/6): США, Канада, Мексика
Океанія (1/1): Нова Зеландія
Європа (0/16): –
Переможці плей-офф (0/2): –
Чемпіонат світу-2026 пройде з 11 червня до 19 липня в США, Канаді та Мексиці. Турнір уперше проходитиме у розширеному форматі за участю 48 збірних.
