Головна » Розваги » Спорт

Україна – Парагвай на ЧС-2025 U-20: де дивитися і який результат дасть шанс на вихід з групи

П'ятниця 03 жовтня 2025 13:29
UA EN RU
Україна – Парагвай на ЧС-2025 U-20: де дивитися і який результат дасть шанс на вихід з групи Фото: Збірна України бореться за вихід у плей-офф (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

3 жовтня збірна України U-20 проведе матч 3-го туру групового етапу чемпіонату світу-2025 проти команди Парагваю.

Коли і де дивитися поєдинок – підкаже РБК-Україна.

Ситуація в групі

Матч відбудеться на стадіоні "Насьйональ Хуліо Мартінес Праданос" у чилійській столиці Сантьяго. Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом.

Після двох турів у групі B лідирують Україна та Парагвай, набравши по 4 очки. Підопічні Дмитра Михайленка розпочали чемпіонат перемогою над Південною Кореєю (2:1) та зіграли внічию з Панамою (1:1). Парагвай здолав Панаму (3:2) та зіграв унічию з південнокорейцями (0:0).

За абсолютно рівних показників наша збірна перебуває на першій сходинці завдяки кращому дисциплінарному балу: п'ять жовтих карток – проти дев'яти і однієї червоної у конкурента.

Одночасно з поєдинком Україна – Парагвай відбудеться гра між Панамою та Південною Кореєю, які наразі мають по одному очку.

ЧС-2025, U-20, група В

  1. Україна – 4 очки (м'ячі – 3:2)
  2. Парагвай – 4 (3:2)
  3. Панама – 1 (3:4)
  4. Південна Корея – 1 (1:2)

До 1/8 фіналу виходять дві найкращі збірні з кожної групи, а також чотири з шести команд, що посіли треті місця.

Україну в цьому матчі влаштує не лише перемога, а й нічия. Навіть з 5-ма очками "синьо-жовті" не опустяться нижче 2-го місця. А от поразка та Перемога Панами в паралельній грі теоретично можуть відправити "синьо-жовтих" на 3-тю сходинку. Тоді треба буде слідкувати за результатами в інших квартетах.

Що відомо про суперника

Парагвай повернувся на мундіаль U-20 через 12 років. На останній для себе першості у 2013 році парагвайці вилетіли в 1/8 фіналу. А найкращим результатом команди є четверте місце в 2001 році.

Збірна Парагваю складена переважно з футболістів, що виступають у національній першості. У ній лише четверо легіонерів. Троє представляють клуби Аргентини. І лише нападник Енцо Гонсалес грає в Європі, за англійський "Вулверхемптон".

Де дивитися чемпіонат

Офіційним транслятором юнацького чемпіонату світу-2025 в України є "Суспільне Спорт".

Воно транслюватиме поєдинки збірної України та частину інших матчів групової стадії та першого раунду плей-офф на телеканалі та сайті "Суспільне Спорт", а також місцевих каналах "Суспільного".

Починаючи з чвертьфіналу, платформи "Суспільне Спорт" покажуть усі поєдинки турніру.

Раніше ми повідомили, кого викликали в молодіжну збірну U-21 на матчі відбору Євро-2027.

Також ми писали, що Сергій Ребров оголосив склад збірної України на матчі відбору ЧС-2026.

