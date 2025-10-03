ua en ru
Головна » Розваги » Спорт

Степанов і Попов у списку: склад молодіжної збірної України на матчі відбору Євро-2027

П'ятниця 03 жовтня 2025 10:47
Фото: Богдан Попов з італійського "Емполі" (x.com/EmpoliFC)
Автор: Андрій Костенко

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса оголосив імена футболістів, які готуватимуться до жовтневих поєдинків відбірного турніру Євро-2027 (U-21).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Коли відбудуться матчі

Молодіжна збірна України проведе у жовтні два відбіркові матчі.

10 жовтня у словенському місті Мурска Собота зіграє номінально домашній матч з Угорщиною, а 14 жовтня у Великій Гориці – гостьовий поєдинок із Хорватією.

Хто у складі

Наставник нашої команди Унаї Мельгоса запросив для підготовки до цих матчів 24 гравців.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Назар Домчак ("Карпати"), Іван Пахолюк ("Колос"), Ілля Попович ("Кішварда", Угорщина).

Захисники: Владислав Захарченко, Тарас Михавко (обидва – "Динамо"), Віталій Холод, Богдан Слюбик (обидва – "Рух"), Михайло Протасевич, Сергій Корнійчук (обидва – "Верес"), Ілля Крупський ("Металіст 1925"), Микола Огарков ("Олександрія").

Півзахисники: Роман Саленко, Артем Слесар, Андрій Маткевич (усі – "Зоря"), Антон Глущенко, Віктор Цуканов (обидва – "Шахтар"), Олег Федор ("Карпати"), Іван Лосенко ("Кудрівка"), Артем Гусол ("Колос"), Тимур Тутєров ("Сандерленд", Англія), Іван Варфоломєєв ("Лінкольн Сіті", Англія), Євгеній Пастух (ЛНЗ).

Нападники: Артем Степанов ("Нюрнберг", Німеччина), Богдан Попов ("Емполі", Італія).

Степанов і Попов у списку: склад молодіжної збірної України на матчі відбору Євро-2027

Турнірна ситуація

За підсумками жеребкування відбору Євро-2027 збірна України U-21 потрапила до групи H, де її суперниками стали Литва, Хорватія, Угорщина та Туреччина.

У першому матчі "синьо-жовті" на виїзді розгромили Литву (4:0) та з трьома очками очолюють турнірну таблицю. Усі наші суперники мають наразі в активі по 1-му пункту.

Раніше ми писали, що Сергій Ребров оголосив склад збірної України на матчі відбору ЧС-2026.

Також повідомляли, що Україна U-20 вийшла на перше місце в групі ЧС-2025.

Футбол
Новини
