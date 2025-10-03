ua en ru
Украина - Парагвай на ЧМ-2025 U-20: где смотреть и какой результат даст шанс на выход из группы

Пятница 03 октября 2025 13:29
UA EN RU
Украина - Парагвай на ЧМ-2025 U-20: где смотреть и какой результат даст шанс на выход из группы Фото: Сборная Украины борется за выход в плей-офф (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

3 октября сборная Украины U-20 проведет матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2025 против команды Парагвая.

Когда и где смотреть поединок - подскажет РБК-Украина.

Ситуация в группе

Матч состоится на стадионе "Насьональ Хулио Мартинес Праданос" в чилийской столице Сантьяго. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

После двух туров в группе B лидируют Украина и Парагвай, набрав по 4 очка. Подопечные Дмитрия Михайленко начали чемпионат победой над Южной Кореей (2:1) и сыграли вничью с Панамой (1:1). Парагвай одолел Панаму (3:2) и сыграл вничью с южнокорейцами (0:0).

При абсолютно равных показателях наша сборная находится на первой строчке благодаря лучшему дисциплинарному баллу: пять желтых карточек - против девяти и одной красной у конкурента.

Одновременно с поединком Украина - Парагвай состоится игра между Панамой и Южной Кореей, которые сейчас имеют по одному очку.

ЧМ-2025, U-20, группа В

  1. Украина - 4 очка (мячи - 3:2)
  2. Парагвай - 4 (3:2)
  3. Панама - 1 (3:4)
  4. Южная Корея - 1 (1:2)

В 1/8 финала выходят две лучшие сборные из каждой группы, а также четыре из шести команд, занявших третьи места.

Украину в этом матче устроит не только победа, но и ничья. Даже с 5-ю очками "сине-желтые" не опустятся ниже 2-го места. А вот поражение и победа Панамы в параллельной игре теоретически могут отправить "сине-желтых" на 3-ю строчку. Тогда надо будет следить за результатами в других квартетах.

Что известно о сопернике

Парагвай вернулся на мундиаль U-20 через 12 лет. На последнем для себя первенстве в 2013 году парагвайцы вылетели в 1/8 финала. А лучшим результатом команды является четвертое место в 2001 году.

Сборная Парагвая составлена преимущественно из футболистов, выступающих в национальном первенстве. В ней лишь четверо легионеров. Трое представляют клубы Аргентины. И лишь нападающий Энцо Гонсалес играет в Европе, за английский "Вулверхэмптон".

Где смотреть чемпионат

Официальным транслятором юношеского чемпионата мира-2025 в Украине является "Суспільне Спорт".

Оно будет транслировать поединки сборной Украины и часть других матчей групповой стадии и первого раунда плей-офф на телеканале и сайте "Суспільне Спорт", а также местных каналах "Суспільного".

Начиная с четвертьфинала, платформы "Суспільне Спорт" покажут все поединки турнира.

Ранее мы сообщили, кого вызвали в молодежную сборную U-21 на матчи отбора Евро-2027.

Также мы писали, что Сергей Ребров объявил состав сборной Украины на матчи отбора ЧМ-2026.

