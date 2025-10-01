ua en ru
Не допоміг і Шевченко: Україна оступилася у грі з Панамою на юнацькому ЧС-2025

Вальпараїсо, Середа 01 жовтня 2025 01:44
UA EN RU
Не допоміг і Шевченко: Україна оступилася у грі з Панамою на юнацькому ЧС-2025 Фото: Україна не змогла переграти Панаму (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Юнацька збірна України провела другий матч групового етапу чемпіонату світу U-20 у Чилі. Суперником підопічних Дмитра Михайленка була команда Панами.

Про те, як зіграли "синьо-жовті" – розповідає РБК-Україна.

ЧС-2025 U-20, груповий етап, 2-й тур

Панама – Україна – 1:1

Голи: Еррера, 36 – Синчук, 6 (пенальті)

Як розвивалася гра

"Синьо-жовті" відкрили рахунок вже на 6-й хвилині. Суддя призначив пенальті після фолу на Олександрові Пищурі. Хоча нападнику не вдалося реалізувати спробу, арбітр дозволив перебити удар через порушення правил з боку суперників. Цього разу Геннадій Синчук був точним і забив свій другий м'яч на турнірі.

Втім, Панама зрівняла рахунок ще до перерви. На 36-й хвилині Густаво Еррера скористався навісом із флангу та ударом головою відправив м'яч у ворота Владислава Крапивцова.

У другому таймі Україна володіла м'ячем 65% і завдала 8 ударів, проте лише один із них припав у площину воріт. Михайленко випустив на заміну нападника "Динамо" Матвія Пономаренка та півзахисника англійського "Вотфорда" Крістіана Шевченка, але переломити хід гри вони не змогли. До того ж Синчук наприкінці зустрічі отримав жовту картку і пропустить вирішальний матч групи проти Парагваю.

Таблиця та перспективи

Після нічиєї з Панамою українці набрали 4 очки та тимчасово очолили групу В. Суперники – Парагвай і Південна Корея – свій матч проведуть пізніше.

Турнірна таблиця (станом після двох матчів України):

  1. Україна – 4 очки (2 матчі), м'ячі – 3:2
  2. Парагвай – 3 (1), 3:2
  3. Панама – 1 (2), 3:4
  4. Південна Корея – 0 очок (1), 1:2

Заключний матч групового раунду "синьо-жовті" зіграють у п'ятницю, 3 жовтня, проти Парагваю. Початок – о 23:00 за київським часом.

Зазначимо, що до плей-офф виходять по дві кращі команди з кожного квартету та чотири з шести, що фінішують третіми.

Раніше ми розповіли про вдалий дебют юного українського воротаря в мадридському "Реалі".

Також читайте про важливі зміни, які ФІФА вводить у виконання пенальті.

