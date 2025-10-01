Не допоміг і Шевченко: Україна оступилася у грі з Панамою на юнацькому ЧС-2025
Юнацька збірна України провела другий матч групового етапу чемпіонату світу U-20 у Чилі. Суперником підопічних Дмитра Михайленка була команда Панами.
Про те, як зіграли "синьо-жовті" – розповідає РБК-Україна.
ЧС-2025 U-20, груповий етап, 2-й тур
Панама – Україна – 1:1
Голи: Еррера, 36 – Синчук, 6 (пенальті)
Як розвивалася гра
"Синьо-жовті" відкрили рахунок вже на 6-й хвилині. Суддя призначив пенальті після фолу на Олександрові Пищурі. Хоча нападнику не вдалося реалізувати спробу, арбітр дозволив перебити удар через порушення правил з боку суперників. Цього разу Геннадій Синчук був точним і забив свій другий м'яч на турнірі.
Втім, Панама зрівняла рахунок ще до перерви. На 36-й хвилині Густаво Еррера скористався навісом із флангу та ударом головою відправив м'яч у ворота Владислава Крапивцова.
У другому таймі Україна володіла м'ячем 65% і завдала 8 ударів, проте лише один із них припав у площину воріт. Михайленко випустив на заміну нападника "Динамо" Матвія Пономаренка та півзахисника англійського "Вотфорда" Крістіана Шевченка, але переломити хід гри вони не змогли. До того ж Синчук наприкінці зустрічі отримав жовту картку і пропустить вирішальний матч групи проти Парагваю.
Таблиця та перспективи
Після нічиєї з Панамою українці набрали 4 очки та тимчасово очолили групу В. Суперники – Парагвай і Південна Корея – свій матч проведуть пізніше.
Турнірна таблиця (станом після двох матчів України):
- Україна – 4 очки (2 матчі), м'ячі – 3:2
- Парагвай – 3 (1), 3:2
- Панама – 1 (2), 3:4
- Південна Корея – 0 очок (1), 1:2
Заключний матч групового раунду "синьо-жовті" зіграють у п'ятницю, 3 жовтня, проти Парагваю. Початок – о 23:00 за київським часом.
Зазначимо, що до плей-офф виходять по дві кращі команди з кожного квартету та чотири з шести, що фінішують третіми.
