Ребров оголосив склад збірної України на матчі відбору ЧС-2026: хто зіграє

Четвер 02 жовтня 2025 18:26
Ребров оголосив склад збірної України на матчі відбору ЧС-2026: хто зіграє Склад збірної України на матчі з Ісландією та Азербайджаном у відборі ЧС-2026 (фото: uaf.ua/)
Автор: Катерина Урсатій

Тренерський штаб збірної України визначився зі списком гравців на жовтневі матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026. "Синьо-жовті" проведуть два поєдинки - проти Ісландії та Азербайджану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Української асоціації футболу.

Склад збірної України: Ребров викликав 25 гравців

До списку увійшли три воротарі: Анатолій Трубін, Дмитро Різник та Георгій Бущан.

У лінії захисту викликані: Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Артем Сваток, Юхим Конопля, Богдан Михайличенко, Віталій Миколенко та Олександр Тимчик.

Серед півзахисників у заявці: Андрій Калюжний, Єгор Ярмолюк, Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Руслан Маліновський, Олександр Бондаренко, Георгій Судаков, Віктор Циганков, Михайло Гуцуляк, Максим Назаренко, Олександр Зубков та Андрій Волошин.

Лінію атаки складуть Владислав Ванат і Артем Довбик.

Матч проти Ісландії

Перша жовтнева гра відбудеться 10 числа, коли збірна України на виїзді зіграє з Ісландією.

Цей поєдинок може стати ключовим у боротьбі за вихід з групи.

Фінальна зустріч з Азербайджаном

Через три дні після цього, 13 жовтня, "синьо-жовті" зустрінуться з Азербайджаном. Матч стане заключним для команди у жовтневому відбірковому циклі.

Нагадаємо, чому гравець "Ноттінгем Форест" Олександр Зінченко пропустить матчі збірної України.

Раніше ми писали, що Україна U20 вийшла на перше місце в групі ЧС-2025.

Також читайте, які збірні вже пробилися на чемпіонат світу-2026.

