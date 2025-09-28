ua en ru
Україна на старті ЧC U-20 здолала суперників по історичному фіналу (відео)

Вальпараїсо, Неділя 28 вересня 2025 01:06
Україна на старті ЧC U-20 здолала суперників по історичному фіналу (відео)
Автор: Андрій Костенко

Юнацька збірна України провела перший матч на світовій першості серед 20-річних. Суперниками "синьо-жовтих" була команда Південної Кореї.

Про те, як пройшла гра – розповідає РБК-Україна.

ЧС-2025 U-20, група В, 1-й тур

Україна – Південна Корея – 2:1

Голи: Синчук, 13, Пищур, 16 - Мьйонг Юн, 80

Перемога за три хвилини

Нагадаємо, що саме південнокорейці були суперниками "синьо-жовтих" в останньому матчі українських футболістів на рівні світової першості U-20. Сталося це у фіналі мундіалю-2019, коли команда Олександра Петракова здолала опонентів з рахунком 3:1 та виборола історичне "золото".

Звичайно зараз, через шість років, на полі були зовсім інші футболісти, але певний символізм можна відстежити.

Тоді, у пам'ятному фіналі швидкий гол у ворота України забили азійські футболісти. Зараз все відбувалося навпаки. Українці шокували суперників двома відносно ранніми взяттями воріт – на 13-й та 16-й хвилинах.

Забивали в складі нашої збірної легіонери. Спочатку Геннадій Синчук з канадського "Монреаля", після передачі Ярослава Карамана підробив м'яч та відзначився точним ударом з лінії штрафного в дальній кут.

А потім Олександр Піщур з угорського ЕТО після навісу з флангу перестрибнув захисників і головою направив м'яч у ворота.

При цьому не скажеш, що збірна Україна мала ігрову перевагу. Скоріш навпаки. Саме корейці більше контролювали м'яч, та багато в чому переважали команду Дмитра Михайленка.

І якщо до перерви "синьо-жовтим" вдавалось стримувати атакуючі випади суперників, то в другій половині матчу було вже дуже важко.

Вже на початку тайму м'яч опинився у воротах Вдадислава Крапивцова, але на щастя для нас суддя після перегляду ВАР зафіксував у корейців мінімальний офсайд.

Суперники продовжували тиснути і на 80-й хвилині забили таки чистий гол. Останні хвилини основного часу та компенсовані арбітром пройшли дуже нервово. Корейці влаштували справжню осаду наших воріт і буквально не давали дихнути. Але українці встояли.

Що далі

"Синьо-жовті" вийшли у проміжні лідери групи В. Парагвай і Панама розпочнуть інший матч квартету о 2:00 за київським часом.

Україна наступний матч турніру проведе з Панамою у вівторок, 30 вересня. Початок гри - о 23:00 за Києвом.

Раніше ми розповіли, як Забарний забив перший гол за ПСЖ.

Також читайте, що треба знати про ЧС U-20, де грає збірна України.

