Україна в єврокубках-2026/27: хто в яких турнірах і коли стартує

Перемога київського "Динамо" в Кубку України остаточно вирішила долю розподілу представників УПЛ в європейських кубкових змаганнях у сезоні-2026/27.
Хто у якому турнірі та з якого раунду стартує в Європі
"Гірники" знову гратимуть серед найсильніших команд континенту. Золоті медалі української Прем'єр-ліги гарантували команді участь в основному раунді Ліги чемпіонів.
Донеччанам вдалося уникнути виснажливого сита літньої кваліфікації. Це стало можливим завдяки високим позиціям клубу в 5-річному індивідуальному рейтингу УЄФА серед асоціацій, які перебувають за межами першої десятки Таблиці коефіцієнтів. Для "Шахтаря" це буде вже черговий великий євросезон, а головним орієнтиром залишається повторення рекорду – виходу до чвертьфіналу ЛЧ (сезон-2010/11).
Перемога над "Черніговом" у фіналі Кубка України автоматично делегував "біло-синіх" до другого за рангом континентального змагання.
Динамівці розпочнуть свій шлях із першого раунду кваліфікації ЛЄ. Для виходу в основний раунд киянам необхідно буде подолати чотирьох суперників. У разі невдачі у відборі, команда матиме другий шанс – у Лізі конференцій. Досі найвищим досягненням клубу в ЛЄ були чвертьфінали у 2011 та 2015 роках.
Черкаський ЛНЗ та житомирське "Полісся", незважаючи на те, на яких місцях фінішують в підсумковій таблиці УПЛ, зіграють у Лізі конференцій. Обидва наші клуби стартуватимуть із другого раунду кваліфікації – для виходу в основний турнір потрібно буде пройти трьох суперників. Будь-яка невдача означатиме остаточний виліт з єврокубків.
ЛНЗ уперше в своїй історії виходить на міжнародну арену і готується написати першу європейську сторінку клубу.
"Полісся" вдруге штурмуватимуть єврокубки. Торік житомиряни зупинилися за крок до групової стадії, вилетівши у фінальному раунді відбору.
