Україна в єврокубках-2026/27: хто в яких турнірах і коли стартує

"Шахтар" – пряма путівка до Ліги чемпіонів

"Гірники" знову гратимуть серед найсильніших команд континенту. Золоті медалі української Прем'єр-ліги гарантували команді участь в основному раунді Ліги чемпіонів.

Донеччанам вдалося уникнути виснажливого сита літньої кваліфікації. Це стало можливим завдяки високим позиціям клубу в 5-річному індивідуальному рейтингу УЄФА серед асоціацій, які перебувають за межами першої десятки Таблиці коефіцієнтів. Для "Шахтаря" це буде вже черговий великий євросезон, а головним орієнтиром залишається повторення рекорду – виходу до чвертьфіналу ЛЧ (сезон-2010/11).

"Динамо" – повернення у Лігу Європи

Перемога над "Черніговом" у фіналі Кубка України автоматично делегував "біло-синіх" до другого за рангом континентального змагання.

Динамівці розпочнуть свій шлях із першого раунду кваліфікації ЛЄ. Для виходу в основний раунд киянам необхідно буде подолати чотирьох суперників. У разі невдачі у відборі, команда матиме другий шанс – у Лізі конференцій. Досі найвищим досягненням клубу в ЛЄ були чвертьфінали у 2011 та 2015 роках.

Ліга конференцій: історичний дебют Черкас та друга спроба Житомира

Черкаський ЛНЗ та житомирське "Полісся", незважаючи на те, на яких місцях фінішують в підсумковій таблиці УПЛ, зіграють у Лізі конференцій. Обидва наші клуби стартуватимуть із другого раунду кваліфікації – для виходу в основний турнір потрібно буде пройти трьох суперників. Будь-яка невдача означатиме остаточний виліт з єврокубків.

ЛНЗ уперше в своїй історії виходить на міжнародну арену і готується написати першу європейську сторінку клубу.

"Полісся" вдруге штурмуватимуть єврокубки. Торік житомиряни зупинилися за крок до групової стадії, вилетівши у фінальному раунді відбору.

Коли жеребкування та матчі

Ліга чемпіонів (для "Шахтаря")

27 серпня – жеребкування основного раунду.

8-10 вересня – перший тур.

Ліга Європи (для "Динамо")

16 червня – жеребкування першого кваліфікаційного раунду.

9 та 16 липня – матчі.

Ліга конференцій (для ЛНЗ та "Полісся")