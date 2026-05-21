Украина в еврокубках-2026/27: кто в каких турнирах и когда стартует

Победа киевского "Динамо" в Кубке Украины окончательно решила судьбу распределения представителей УПЛ в европейских кубковых соревнованиях в сезоне-2026/27.
"Горняки" снова будут играть среди сильнейших команд континента. Золотые медали украинской Премьер-лиги гарантировали команде участие в основном раунде Лиги чемпионов.
Донетчанам удалось избежать изнурительного сита летней квалификации. Это стало возможным благодаря высоким позициям клуба в 5-летнем индивидуальном рейтинге УЕФА среди ассоциаций, находящихся за пределами первой десятки Таблицы коэффициентов. Для "Шахтера" это будет уже очередной большой евросезон, а главным ориентиром остается повторение рекорда - выход в четвертьфинал ЛЧ (сезон-2010/11).
Победа над "Черниговом" в финале Кубка Украины автоматически делегировала "бело-синих" во второе по рангу континентальное соревнование.
Динамовцы начнут свой путь с первого раунда квалификации ЛЕ. Для выхода в основной раунд киевлянам необходимо будет преодолеть четырех соперников. В случае неудачи в отборе, команда будет иметь второй шанс - в Лиге конференций. До сих пор наивысшим достижением клуба в ЛЕ были четвертьфиналы в 2011 и 2015 годах.
Черкасский ЛНЗ и житомирское "Полесье", несмотря на то, на каких местах финишируют в итоговой таблице УПЛ, сыграют в Лиге конференций. Оба наши клубы будут стартовать со второго раунда квалификации - для выхода в основной турнир нужно будет пройти трех соперников. Любая неудача будет означать окончательный вылет из еврокубков.
ЛНЗ впервые в своей истории выходит на международную арену и готовится написать первую европейскую страницу клуба.
"Полесье" во второй раз будут штурмовать еврокубки. В прошлом году житомиряне остановились в шаге от групповой стадии, вылетев в финальном раунде отбора.
