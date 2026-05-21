Украина в еврокубках-2026/27: кто в каких турнирах и когда стартует

09:35 21.05.2026 Чт
2 мин
Триумф киевского "Динамо" в Кубке Украины окончательно распределил путевки в ЛЧ, ЛЕ и ЛК
aimg Андрей Костенко
"Шахтер" возвращается в основу Лиги чемпионов (фото: ФК "Шахтер")
Победа киевского "Динамо" в Кубке Украины окончательно решила судьбу распределения представителей УПЛ в европейских кубковых соревнованиях в сезоне-2026/27.

Кто в каком турнире и с какого раунда стартует в Европе - подскажет РБК-Украина.

"Шахтер" - прямая путевка в Лигу чемпионов

"Горняки" снова будут играть среди сильнейших команд континента. Золотые медали украинской Премьер-лиги гарантировали команде участие в основном раунде Лиги чемпионов.

Донетчанам удалось избежать изнурительного сита летней квалификации. Это стало возможным благодаря высоким позициям клуба в 5-летнем индивидуальном рейтинге УЕФА среди ассоциаций, находящихся за пределами первой десятки Таблицы коэффициентов. Для "Шахтера" это будет уже очередной большой евросезон, а главным ориентиром остается повторение рекорда - выход в четвертьфинал ЛЧ (сезон-2010/11).

"Динамо" - возвращение в Лигу Европы

Победа над "Черниговом" в финале Кубка Украины автоматически делегировала "бело-синих" во второе по рангу континентальное соревнование.

Динамовцы начнут свой путь с первого раунда квалификации ЛЕ. Для выхода в основной раунд киевлянам необходимо будет преодолеть четырех соперников. В случае неудачи в отборе, команда будет иметь второй шанс - в Лиге конференций. До сих пор наивысшим достижением клуба в ЛЕ были четвертьфиналы в 2011 и 2015 годах.

Лига конференций: исторический дебют Черкасс и вторая попытка Житомира

Черкасский ЛНЗ и житомирское "Полесье", несмотря на то, на каких местах финишируют в итоговой таблице УПЛ, сыграют в Лиге конференций. Оба наши клубы будут стартовать со второго раунда квалификации - для выхода в основной турнир нужно будет пройти трех соперников. Любая неудача будет означать окончательный вылет из еврокубков.

ЛНЗ впервые в своей истории выходит на международную арену и готовится написать первую европейскую страницу клуба.

"Полесье" во второй раз будут штурмовать еврокубки. В прошлом году житомиряне остановились в шаге от групповой стадии, вылетев в финальном раунде отбора.

Когда жеребьевка и матчи

Лига чемпионов (для "Шахтера")

  • 27 августа - жеребьевка основного раунда.
  • 8-10 сентября - первый тур.

Лига Европы (для "Динамо")

  • 16 июня - жеребьевка первого квалификационного раунда.
  • 9 и 16 июля - матчи.

Лига конференций (для ЛНЗ и "Полесья")

  • 17 июня - жеребьевка второго квалификационного раунда.
  • 23 и 30 июля - матчи.

Ранее мы рассказали, на каком месте Украина завершила сезон-2025/26 в Таблице коэффициентов УЕФА и что это дает клубам.

