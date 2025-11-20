Україна дізналася суперників у плей-офф ЧС-2026: з ким і коли зіграє команда Реброва

Україна у плей-офф Чемпіонату світу-2026: хто суперник

У півфіналі плей-офф Україна зіграє зі збірною Швеції.

Перший матч, який відбудеться 26 березня 2026 року, наші футболісти проведуть на номінально "домашньому" стадіоні (через вищий рейтинг ФІФА). Ймовірно, цей поєдинок відбудеться у Польщі.

Якщо Україна виграє півфінал, то у фіналі відбіркового турніру (31 березня 2026-го) зіграє проти переможця пари Польща - Албанія.

Фінальний поєдинок для нашої збірної теж може бути "домашнім".

Усі півфінальні пари плей-офф:

Італія - Північна Ірландія

Уельс - Боснія і Герцеговина

Україна - Швеція

Польща - Албанія

Туреччина - Румунія

Словаччина - Косово

Данія - Північна Македонія

Чехія - Ірландія.



Формат боротьби за "європейські" путівки на ЧС-2026

У боротьбі за останні чотири путівки із зони УЄФА на Чемпіонат світу-2026 зійдуться 16 команд. Ця кількість включає 12 збірних, які посіли другі місця у своїх відбіркових групах, а також чотири найкращі команди - переможці груп Ліги націй-2024/25, які не змогли фінішувати у першій чи другій двійці своєї кваліфікаційної групи.

Збірна України потрапила до першого сіяного кошика разом з Італією, Данією та Туреччиною завдяки високому рейтингу ФІФА. Тому жовто-сині отримали привілей грати проти команд із четвертого кошика, до якого входили Румунія, Північна Македонія, Швеція та Північна Ірландія.

Коли і де відбудеться Чемпіонат світу-2026

Чемпіонат світу з футболу 2026 року уперше відбудеться за новим, розширеним форматом та охопить одразу три країни - США, Канада та Мексика.

У фінальній частині Мундіалю зіграють 48 національних збірних. Ця рекордна кількість учасників кардинально змінила формат змагань.

Так, на груповому етапі буде сформовано 12 груп по чотири команди. До 1/16 фіналу пройдуть не лише дві перші збірні з кожної групи, але й вісім найкращих команд, які посядуть треті місця.

Турнір стартує влітку 2026-го. Матч-відкриття чемпіонату світу відбудеться 11 червня в Мехіко, а фінальний поєдинок 19 липня прийме Нью-Йорк.

Жеребкування групового етапу ЧС-2026 відбудеться 5 грудня.

Які збірні вже кваліфікувалися на Чемпіонат світу-2026

Після завершення основних відбіркових циклів в більшості конфедерацій, відомі вже 39 з 48 учасників фінального турніру ЧС-2026. Тобто, 90% путівок вже розподілено.

Згідно з регламентом, путівки автоматично отримали три країни-господарки Мундіалю:

США

Канада

Мексика

Збірні, що кваліфікувалися напряму

Європа (УЄФА)

12 команд забезпечили собі прямі місця, посівши перші місця у своїх групах:

Англія

Франція

Португалія

Німеччина

Іспанія

Нідерланди

Хорватія

Норвегія

Швейцарія

Шотландія

Австрія

Бельгія

Африка (КАФ)

Усі 9 прямих місць вже розподілено:

Марокко

Туніс

Єгипет

Алжир

Гана

Кабо-Верде (дебютант ЧС)

ПАР

Сенегал

Кот-д'Івуар

Південна Америка (КОНМЕБОЛ)

6 команд забезпечили прямі місця:

Аргентина (чинний чемпіон)

Бразилія

Уругвай

Еквадор

Колумбія

Парагвай

Азія (АФК)

8 команд забезпечили прямі місця:

Японія

Іран

Південна Корея

Австралія

Катар

Саудівська Аравія

Узбекистан (дебютант ЧС)

Йорданія

Північна Америка (КОНКАКАФ)

Окрім господарів, прямі місця отримали:

Панама

Гаїті

Кюрасао (сенсаційний дебютант ЧС, більше про успіхи якої можна прочитати у нашому матеріалі "Країна-сенсація ЧС, менша за Житомир: як Кюрасао переписує футбольну історію")

Океанія (ОФК)

Єдину путівку на ЧС з цієї зони наразі має Нова Зеландія.

Таким чином, наразі залишаються нерозподіленими 9 путівок. Серед них 4 "європейські" місця, які будуть розіграні у плей-офф у березні 2026-го.

Також шанс зіграти на Мундіалі мають дві команди з різних конфедерацій (КОНКАКАФ, АФК, КАФ, КОНМЕБОЛ та ОФК), які виборюватимуть це право у міжконтинентальному плей-офф, жеребкування якого пройшло 20 листопада.

Міжконтинентальні стикові матчі до Чемпіонату світу-2026:

Шлях 1

Півфінал. Нова Каледонія - Ямайка.

Фінал. Переможець півфіналу - ДР Конго.

Шлях 2

Півфінал. Болівія - Сурінам.

Фінал. Переможець півфіналу - Ірак.

Усі матчі відбудуться в березні 2026 року в Мексиці (у Гвадалахарі та в Монтерреї).