Удар по планах Реброва: ключовий форвард збірної України отримав травму за лічені дні до матчу року

Національна збірна України з футболу може залишитися без одного зі своїх ключових нападників у найвідповідальніший момент. Роман Яремчук отримав травму ахіллового сухожилля безпосередньо перед початком збору "синьо-жовтих" напередодні плей-офф кваліфікації ЧС-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного тренера "Ліона" Паулу Фонсеки.

Що сталося з Яремчуком

Український форвард не потрапив до заявки французького "Ліона" на сьогоднішній матч Ліги 1 проти "Монако" (1:2). Після завершення гри наставник ліонців Паулу Фонсека підтвердив найгірші побоювання вболівальників – у Романа виникли проблеми зі здоров'ям.

"Вчора вранці у Романа виникли проблеми з ахілловим сухожиллям", - лаконічно пояснив відсутність українця португальський фахівець.

Ця новина стала справжнім шоком для тренерського штабу Сергія Реброва. Яремчук був викликаний до складу національної команди як одна з головних ударних сил на матчі плей-офф. Його роль у атаці помітно зросла після травми іншого нападника "синьо-жовтих" Артема Довбика.

Хто може замінити форварда

Наразі невідомо, наскільки складним є пошкодження ахілла, проте такі травми зазвичай потребують тривалого відновлення. Якщо Яремчук не встигне повернутися до строю, Реброву доведеться терміново шукати альтернативу в лінії нападу.

Нагадаємо, що до основного складу команди тренерський штаб викликав трьох нападників: окрім Яремчука – Владислава Ваната з іспанської "Жирони" та Матвія Пономаренка з київського "Динамо". У резерві залишається лише один виконавець даного амплуа – Ігор Краснопір з житомирського "Полісся".

Графік збірної України

Уже 26 березня наша команда проведе надважливий поєдинок проти Швеції у півфіналі плей-офф.

У разі перемоги, на команду чекає фінал за вихід на ЧС-2026 проти сильнішого у парі Польща – Албанія. Вирішальний матч запланований на 31 березня.