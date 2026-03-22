ua en ru
Нд, 22 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Удар по планах Реброва: ключовий форвард збірної України отримав травму за лічені дні до матчу року

20:15 22.03.2026 Нд
2 хв
Тренер "Ліона" оголосив про травму Романа Яремчука перед вирішальною битвою за вихід на ЧС-2026
aimg Андрій Костенко
Роман Яремчук (фото: x.com/OL)

Національна збірна України з футболу може залишитися без одного зі своїх ключових нападників у найвідповідальніший момент. Роман Яремчук отримав травму ахіллового сухожилля безпосередньо перед початком збору "синьо-жовтих" напередодні плей-офф кваліфікації ЧС-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного тренера "Ліона" Паулу Фонсеки.

Що сталося з Яремчуком

Український форвард не потрапив до заявки французького "Ліона" на сьогоднішній матч Ліги 1 проти "Монако" (1:2). Після завершення гри наставник ліонців Паулу Фонсека підтвердив найгірші побоювання вболівальників – у Романа виникли проблеми зі здоров'ям.

"Вчора вранці у Романа виникли проблеми з ахілловим сухожиллям", - лаконічно пояснив відсутність українця португальський фахівець.

Ця новина стала справжнім шоком для тренерського штабу Сергія Реброва. Яремчук був викликаний до складу національної команди як одна з головних ударних сил на матчі плей-офф. Його роль у атаці помітно зросла після травми іншого нападника "синьо-жовтих" Артема Довбика.

Хто може замінити форварда

Наразі невідомо, наскільки складним є пошкодження ахілла, проте такі травми зазвичай потребують тривалого відновлення. Якщо Яремчук не встигне повернутися до строю, Реброву доведеться терміново шукати альтернативу в лінії нападу.

Нагадаємо, що до основного складу команди тренерський штаб викликав трьох нападників: окрім Яремчука – Владислава Ваната з іспанської "Жирони" та Матвія Пономаренка з київського "Динамо". У резерві залишається лише один виконавець даного амплуа – Ігор Краснопір з житомирського "Полісся".

Графік збірної України

Уже 26 березня наша команда проведе надважливий поєдинок проти Швеції у півфіналі плей-офф.

У разі перемоги, на команду чекає фінал за вихід на ЧС-2026 проти сильнішого у парі Польща – Албанія. Вирішальний матч запланований на 31 березня.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол Чемпіонат світу
Новини
Ставка на світову кризу. Іран відмовляється капітулювати у війні зі США, - WP
Аналітика
