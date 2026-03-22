Удар по планам Реброва: ключевой форвард сборной Украины получил травму за считанные дни до матча года

20:15 22.03.2026 Вс
Тренер "Лиона" объявил о травме Романа Яремчука перед решающей битвой за выход на ЧМ-2026
aimg Андрей Костенко
Роман Яремчук (фото: x.com/OL)

Национальная сборная Украины по футболу может остаться без одного из своих ключевых нападающих в самый ответственный момент. Роман Яремчук получил травму ахиллова сухожилия непосредственно перед началом сбора "сине-желтых" накануне плей-офф квалификации ЧМ-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного тренера "Лиона" Паулу Фонсеки.

Что случилось с Яремчуком

Украинский форвард не попал в заявку французского "Лиона" на сегодняшний матч Лиги 1 против "Монако" (1:2). После завершения игры наставник лионцев Паулу Фонсека подтвердил худшие опасения болельщиков - у Романа возникли проблемы со здоровьем.

"Вчера утром у Романа возникли проблемы с ахилловым сухожилием", - лаконично объяснил отсутствие украинца португальский специалист.

Эта новость стала настоящим шоком для тренерского штаба Сергея Реброва. Яремчук был вызван в состав национальной команды как одна из главных ударных сил на матчи плей-офф. Его роль в атаке заметно возросла после травмы другого нападающего "сине-желтых" Артема Довбика.

Кто может заменить форварда

Пока неизвестно, насколько сложным является повреждение ахилла, однако такие травмы обычно требуют длительного восстановления. Если Яремчук не успеет вернуться в строй, Реброву придется срочно искать альтернативу в линии нападения.

Напомним, что в основной состав команды тренерский штаб вызвал трех нападающих: кроме Яремчука - Владислава Ваната из испанской "Жироны" и Матвея Пономаренко из киевского "Динамо". В резерве остается лишь один исполнитель данного амплуа - Игорь Краснопир из житомирского "Полесья".

График сборной Украины

Уже 26 марта наша команда проведет важнейший поединок против Швеции в полуфинале плей-офф.

В случае победы, команду ждет финал за выход на ЧМ-2026 против сильнейшего в паре Польша - Албания. Решающий матч запланирован на 31 марта.

Ранее мы сообщили, что сборная Украины представила новую форму перед ЧМ-2026.

