Футболіст з чемпіонату Англії не допоможе збірній України у плей-офф ЧС-2026: хто його замінить

21:18 18.03.2026 Ср
2 хв
Кадровий дефіцит у захисній лінії національної команди став критичним
aimg Андрій Костенко
Максим Таловєров (фото: УАФ)

Збірна України зазнала серйозної кадрової втрати напередодні вирішальних матчів плей-офф кваліфікації ЧС-2026. Через травму одного з провідних захисників-легіонерів Сергій Ребров був змушений терміново вносити зміни до заявки та викликати гравця з резервного списку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні ресурси УАФ.

Мінус четвертий центрбек

25-річний Максим Таловєров з англійського "Сток Сіті" зазнав ушкодження гомілкового суглоба у матчі Чемпіоншипу проти "Вотфорда". Попри біль, оборонець дограв зустріч до кінця, проте медичне обстеження виявилося невтішним: гравець вибув до кінця нинішнього сезону.

Для Сергія Реброва це справжній головний біль, адже Таловєров став уже четвертим центральним захисником, який опинився поза грою. Раніше через травми зі списку вибули: Микола Матвієнко ("Шахтар"), Тарас Михавко ("Динамо") та Арсеній Батагов ("Трабзонспор").

Хто замінить легіонера

Вакантне місце у складі зайняв захисник житомирського "Полісся" Едуард Сарапій, якого перевели з резервного списку до основного. Для Сарапія це шанс дебютувати за національну команду. Раніше, ще під час виступів за "Дніпро-1", він викликався до збірної, але залишався на лаві запасних.

Цікаво, що після цієї ротації саме "Полісся" отримало найбільше представництво у захисній ланці збірної. Окрім Сарапія, на матчі викликані Богдан Михайліченко та Борис Крушинський. Крім того, Сергій Чоботенко перебуває у резервному списку.

Календар плей-офф

Нагадаємо, Україна розпочне шлях до ЧС-2026 півфінальним матчем проти Швеції 26 березня. У разі перемоги наша команда зустрінеться у фіналі з переможцем пари Польща – Албанія.

