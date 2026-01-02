Цимбалюк поцілував фіналістку "Холостяка", і це не Надін (фото)

Постшоу романтичного реаліті "Холостяка" неабияк заінтригувало фанів. Спочатку Тарас Цимбалюк і Надін Головчук оголосили, що вони не разом, а потім актор поцілував Настю Половинкіну.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на спецвипуск "Холостяк. Життя після проєкту".
За словами фіналістки, вона дуже важко переживала фінал реаліті. Тарас обрав не її, а вона це зрозуміла ще до того, як він почав щось говорити. Спочатку була злість, Насті хотілося трощити все навколо.
"Поїхала до друзів в Одесу. Мене до речі дуже підтримувала Наталка Денисенко. Перший день в Одесі - я напилася, другий теж, і третій... В Києві стало легше", - зізналася Половинкіна.
Але вона не намагалася якось поспілкуватися з актором.
"Я не писала Тарасу. Коли тобі подобається людина щиро, ти ж хочеш, щоб вона була щасливою... Тарас зробив вибір, це ж його бачення", - пояснила Настя.
На пряме питання про те, що вона нині відчуває до Тараса, фіналістка сказала, що "Холостяк" - гарна та приємна людина.
"Це був найскладніший момент", - визнав Тарас, коли згадував фінал проєкту.
Цимбалюк не приховував, що йому було важко робити вибір. І в будь-якій ситуації була б дівчина, яку б він образив. Але нині, коли Тарас вже не з Надін, він має сумніви щодо свого рішення у минулому.
"Може я зараз зробив би абсолютно інший вибір", - сказав він.
Виявилося, Цимбалюк писав Половинкіній. Він хотів вибачитися. І на постшоу актор ще раз сказав, що йому дуже шкода через усю цю ситуацію.
Ведучий "Холостяка" Григорій Решетник натякав на те, що все ще можна змінити. А сама Настя зазначила, що тепер ініціативу має проявляти виключно чоловік. Але чи будуть вони разом - поки що невідомо.
Втім, у самому кінці випуску Тарас поцілував Настю, коли віддав їй подарунок від реаліті. Здавалося, що першою до актора потягнулася дівчина, але він був не проти.
Ба більше, цей момент він навіть "запостив" в соцмережах. І в коментарях глядачі вже почали вітати пару, адже повірили, що вони все ж разом.
Вас може зацікавити
Зірка "Холостяка" Діана Зотова виходить заміж
Інна Бєлєнь розсекретила вагітність і розкрила перші деталі