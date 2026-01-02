Цымбалюк поцеловал финалистку "Холостяка", и это не Надин (фото)

Постшоу романтического реалити "Холостяка" изрядно заинтриговало фанов. Сначала Тарас Цымбалюк и Надин Головчук объявили, что они не вместе, а потом актер поцеловал Настю Половинкину.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на спецвыпуск "Холостяк. Життя після проєкту".
По словам финалистки, она очень тяжело переживала финал реалити. Тарас выбрал не ее, а она это поняла еще до того, как он начал что-то говорить. Сначала была злость, Насте хотелось крушить все вокруг.
"Поехала к друзьям в Одессу. Меня кстати очень поддерживала Наталка Денисенко. Первый день в Одессе - я напилась, второй тоже, и третий... В Киеве стало легче", - призналась Половинкина.
Но она не пыталась как-то пообщаться с актером.
"Я не писала Тарасу. Когда тебе нравится человек искренне, ты же хочешь, чтобы он был счастлив... Тарас сделал выбор, это же его видение", - объяснила Настя.
На прямой вопрос о том, что она сейчас чувствует к Тарасу, финалистка сказала, что "Холостяк" - хороший и приятный человек.
"Это был самый сложный момент", - признал Тарас, когда вспоминал финал проекта.
Цымбалюк не скрывал, что ему было трудно делать выбор. И в любой ситуации была бы девушка, которую бы он обидел. Но сейчас, когда Тарас уже не с Надин, он сомневается относительно своего решения в прошлом.
"Может я сейчас сделал бы совершенно другой выбор", - сказал он.
Оказалось, Цымбалюк писал Половинкиной. Он хотел извиниться. И на постшоу актер еще раз сказал, что ему очень жаль из-за всей этой ситуации.
Ведущий "Холостяка" Григорий Решетник намекал на то, что все еще можно изменить. А сама Настя отметила, что теперь инициативу должен проявлять исключительно мужчина. Но будут ли они вместе - пока неизвестно.
Впрочем, в самом конце выпуска Тарас поцеловал Настю, когда отдал ей подарок от реалити. Казалось, что первой к актеру потянулась девушка, но он был не против.
Более того, этот момент он даже "запостил" в соцсетях. И в комментариях зрители уже начали поздравлять пару, ведь поверили, что они все же вместе.
Вас может заинтересовать
Звезда "Холостяка" Диана Зотова выходит замуж
Инна Белень рассекретила беременность и раскрыла первые детали