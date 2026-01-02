ua en ru
Цимбалюк і Надін розкрили правду про свої стосунки після "Холостяка"

П'ятниця 02 січня 2026 22:40
Цимбалюк і Надін розкрили правду про свої стосунки після "Холостяка" Тарас Цимбалюк та Надін Головчук (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Стало відомо, як склалася романтична доля Холостяка Тараса Цимбалюка та його обраниці у фіналі Надін Головчук. Актор та модель розкрили, чи продовжили вони стосунки після проєкту.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на постшоу "Холостяк. Життя після проєкту".

Що сказали Цимбалюк та Надін про свої стосунки

Певний час вони були разом, ховалися від публіки та насолоджувалися спільними моментами.

"Ми будували свою історію. Мали ховатися від людей, бо такі правила проєкту. До Тараса приїздила на гастролі", - поділилася Надін.

Цимбалюк і Надін розкрили правду про свої стосунки після &quot;Холостяка&quot;Надін та Тарас були разом після "Холостяка" (скриншот)

Проте робота актора та моральний стан дівчини після проєкту сильно вплинули на їхні стосунки.

"Після "Холостяка" пішов одразу зніматися у військовому фільмі, практично не було вихідних. Ми раз на два тижні перетиналися. Якісь крайні зустрічі ми спілкувалися чисто про проєкт, іноді закривалися одне від одного. Було відчуття, що ми намагаємося штучно щось запустити. Через якийсь момент я підняв цю тему", - розповів актор.

Цимбалюк і Надін розкрили правду про свої стосунки після &quot;Холостяка&quot;Цимбалюк та Головчук після шоу "Холостяк" (скриншот)

Зрештою стало відомо, що вони розірвали стосунки.

"Ми не разом", - заявив Тарас.

"Я дійсно була щаслива, закохана. Мене гріли наші почуття, побачення. Хотілося виправити. Такий класний зв'язок і так класно починалося", - додала Надін.

Переможниця "Холостяка" пояснила, що після шоу ще не покращила своє ментальне здоров’я, але працює над цим з психологом. Вона боялася проявлятися у стосунках та емоційно закрилася. Водночас вдячна Тарасу за подаровані емоції.

Цимбалюк і Надін розкрили правду про свої стосунки після &quot;Холостяка&quot;Надін Головчук (скриншот)​​​​​​​

Що відомо про стосунки Цимбалюка та Надін на проєкті

Нагадаємо, дівчина підкорила появою ще на першій вечірці, коли влаштувала для головного героя шоу неочікуване знайомство біля телефонної будки.

Тоді Надін взяла справу у свої руки та змусила Холостяка шукати себе. Така сміливість приємно вразила актора.

Вони ставали ближчими завдяки ефектним побаченням. Зокрема відвідали планетарій та обмазалися фарбами для яскравої фотосесії.

Цимбалюк і Надін розкрили правду про свої стосунки після &quot;Холостяка&quot;Тарас та переможниця "Холостяка" (фото: instagram.com/nadin.holovchuk)

Згодом Надін випав шанс зустрітися з батьками Тараса, яким, як він зізнався у відео з бекстейджу фіналу, вона сподобалася найбільше.

Останнє побачення пари у фіналі шоу стало справжньою кульмінацією їхніх стосунків. Тарас відтворив першу зустріч під час прогулянки Львовом.

Потім вони займалися гончарним мистецтвом і навіть влаштували купання у ванній посеред яблуневого саду. Між ними вирувала пристрасть та почуття.

У фіналі Цимбалюк зробив вибір серцем - вручив каблучку Надін. Він відверто зізнався, що не може давати обіцянок, але готовий ризикувати.

