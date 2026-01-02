ua en ru
Шоу бізнес

Цимбалюк поцілував фіналістку "Холостяка", і це не Надін (фото)

П'ятниця 02 січня 2026 23:31
Цимбалюк поцілував фіналістку "Холостяка", і це не Надін (фото) Тарас Цимбалюк і Настя Половинкіна (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Постшоу романтичного реаліті "Холостяка" неабияк заінтригувало фанів. Спочатку Тарас Цимбалюк і Надін Головчук оголосили, що вони не разом, а потім актор поцілував Настю Половинкіну.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на спецвипуск "Холостяк. Життя після проєкту".

Чи разом Настя і Тарас після фіналу "Холостяка"

За словами фіналістки, вона дуже важко переживала фінал реаліті. Тарас обрав не її, а вона це зрозуміла ще до того, як він почав щось говорити. Спочатку була злість, Насті хотілося трощити все навколо.

"Поїхала до друзів в Одесу. Мене до речі дуже підтримувала Наталка Денисенко. Перший день в Одесі - я напилася, другий теж, і третій... В Києві стало легше", - зізналася Половинкіна.

Цимбалюк поцілував фіналістку &quot;Холостяка&quot;, і це не Надін (фото)Настя з "Холостяка" (скриншот)

Але вона не намагалася якось поспілкуватися з актором.

"Я не писала Тарасу. Коли тобі подобається людина щиро, ти ж хочеш, щоб вона була щасливою... Тарас зробив вибір, це ж його бачення", - пояснила Настя.

На пряме питання про те, що вона нині відчуває до Тараса, фіналістка сказала, що "Холостяк" - гарна та приємна людина.

"Це був найскладніший момент", - визнав Тарас, коли згадував фінал проєкту.

Цимбалюк не приховував, що йому було важко робити вибір. І в будь-якій ситуації була б дівчина, яку б він образив. Але нині, коли Тарас вже не з Надін, він має сумніви щодо свого рішення у минулому.

Цимбалюк поцілував фіналістку &quot;Холостяка&quot;, і це не Надін (фото)Постшоу "Холостяка" (скриншот)

"Може я зараз зробив би абсолютно інший вибір", - сказав він.

Виявилося, Цимбалюк писав Половинкіній. Він хотів вибачитися. І на постшоу актор ще раз сказав, що йому дуже шкода через усю цю ситуацію.

Ведучий "Холостяка" Григорій Решетник натякав на те, що все ще можна змінити. А сама Настя зазначила, що тепер ініціативу має проявляти виключно чоловік. Але чи будуть вони разом - поки що невідомо.

Втім, у самому кінці випуску Тарас поцілував Настю, коли віддав їй подарунок від реаліті. Здавалося, що першою до актора потягнулася дівчина, але він був не проти.

Цимбалюк поцілував фіналістку &quot;Холостяка&quot;, і це не Надін (фото)Цимбалюк і Половинкіна (скриншот)

Ба більше, цей момент він навіть "запостив" в соцмережах. І в коментарях глядачі вже почали вітати пару, адже повірили, що вони все ж разом.

Цимбалюк поцілував фіналістку &quot;Холостяка&quot;, і це не Надін (фото)Допис Цимбалюка (скриншот)

