Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Цымбалюк поцеловал финалистку "Холостяка", и это не Надин (фото)

Пятница 02 января 2026 23:31
Цымбалюк поцеловал финалистку "Холостяка", и это не Надин (фото) Тарас Цымбалюк и Настя Половинкина (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Постшоу романтического реалити "Холостяка" изрядно заинтриговало фанов. Сначала Тарас Цымбалюк и Надин Головчук объявили, что они не вместе, а потом актер поцеловал Настю Половинкину.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на спецвыпуск "Холостяк. Життя після проєкту".

Вместе ли Настя и Тарас после финала "Холостяка"

По словам финалистки, она очень тяжело переживала финал реалити. Тарас выбрал не ее, а она это поняла еще до того, как он начал что-то говорить. Сначала была злость, Насте хотелось крушить все вокруг.

"Поехала к друзьям в Одессу. Меня кстати очень поддерживала Наталка Денисенко. Первый день в Одессе - я напилась, второй тоже, и третий... В Киеве стало легче", - призналась Половинкина.

Цымбалюк поцеловал финалистку &quot;Холостяка&quot;, и это не Надин (фото)Настя из "Холостяка" (скриншот)

Но она не пыталась как-то пообщаться с актером.

"Я не писала Тарасу. Когда тебе нравится человек искренне, ты же хочешь, чтобы он был счастлив... Тарас сделал выбор, это же его видение", - объяснила Настя.

На прямой вопрос о том, что она сейчас чувствует к Тарасу, финалистка сказала, что "Холостяк" - хороший и приятный человек.

"Это был самый сложный момент", - признал Тарас, когда вспоминал финал проекта.

Цымбалюк не скрывал, что ему было трудно делать выбор. И в любой ситуации была бы девушка, которую бы он обидел. Но сейчас, когда Тарас уже не с Надин, он сомневается относительно своего решения в прошлом.

Цымбалюк поцеловал финалистку &quot;Холостяка&quot;, и это не Надин (фото)Постшоу "Холостяка" (скриншот)

"Может я сейчас сделал бы совершенно другой выбор", - сказал он.

Оказалось, Цымбалюк писал Половинкиной. Он хотел извиниться. И на постшоу актер еще раз сказал, что ему очень жаль из-за всей этой ситуации.

Ведущий "Холостяка" Григорий Решетник намекал на то, что все еще можно изменить. А сама Настя отметила, что теперь инициативу должен проявлять исключительно мужчина. Но будут ли они вместе - пока неизвестно.

Впрочем, в самом конце выпуска Тарас поцеловал Настю, когда отдал ей подарок от реалити. Казалось, что первой к актеру потянулась девушка, но он был не против.

Цымбалюк поцеловал финалистку &quot;Холостяка&quot;, и это не Надин (фото)Цымбалюк и Половинкина (скриншот)

Более того, этот момент он даже "запостил" в соцсетях. И в комментариях зрители уже начали поздравлять пару, ведь поверили, что они все же вместе.

Цымбалюк поцеловал финалистку &quot;Холостяка&quot;, и это не Надин (фото)Пост Цымбалюка (скриншот)

Читайте РБК-Украина в Google News
Холостяк Новости шоу-бизнеса Тарас Цымбалюк Звезды шоу-бизнеса
