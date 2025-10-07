Циганков вибув із жовтневих матчів збірної: дебютанта викликали замість нього

Віктор Циганков не зможе допомогти збірній України у матчах відбору ЧС-2026 проти Ісландії та Азербайджану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Української асоціації футболу.
Фланговий нападник "Жирони" продовжує лікувати травму, через яку не виходив на поле з 28 серпня. Цього сезону Циганков провів за клуб лише два матчі, зігравши загалом 168 хвилин та відзначившись однією результативною передачею.
На його позицію тренерський штаб викликав новачка збірної Владислава Велетня. Також травмованого Олександра Зубкова у заявці замінив півзахисник Олег Очеретько.
Збірна України проведе перший жовтневий поєдинок відбору чемпіонату світу-2026 проти Ісландії 10 жовтня о 21:45.
Наступна гра відбудеться 13 жовтня о 21:45, коли Україна зустрінеться з командою Азербайджану у Кракові, Польща.
13 листопада о 21:45 українська команда зіграє проти Франції у ще одному матчі кваліфікації.
Останній поєдинок у цьому циклі запланований на 16 листопада о 19:00 - Україна прийматиме Ісландію у Варшаві, Польща.
Нагадаємо, що гравець "Ноттінгем Форест" Олександр Зінченко теж пропустить жовтневі матчі збірної України.
