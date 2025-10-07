Циганков вибув із жовтневих матчів збірної: дебютанта викликали замість нього

Фланговий нападник "Жирони" продовжує лікувати травму, через яку не виходив на поле з 28 серпня. Цього сезону Циганков провів за клуб лише два матчі, зігравши загалом 168 хвилин та відзначившись однією результативною передачею.

На його позицію тренерський штаб викликав новачка збірної Владислава Велетня. Також травмованого Олександра Зубкова у заявці замінив півзахисник Олег Очеретько.

Оновлений склад збірної України

Воротарі : Анатолій Трубін ("Бенфіка"), Дмитро Різник ("Шахтар"), Георгій Бущан ("Полісся")

: Анатолій Трубін ("Бенфіка"), Дмитро Різник ("Шахтар"), Георгій Бущан ("Полісся") Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ), Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля ("Шахтар"), Олександр Сваток ("Остін"), Богдан Михайліченко ("Полісся"), Віталій Миколенко ("Евертон"), Олександр Тимчик ("Динамо")

Ілля Забарний (ПСЖ), Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля ("Шахтар"), Олександр Сваток ("Остін"), Богдан Михайліченко ("Полісся"), Віталій Миколенко ("Евертон"), Олександр Тимчик ("Динамо") Півзахисники: Іван Калюжний ("Металіст 1925"), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд"), Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Назар Волошин ("Динамо"), Руслан Маліновський ("Дженоа"), Артем Бондаренко, Олег Очеретько ("Шахтар"), Георгій Судаков ("Бенфіка"), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Владислав Велетень ("Полісся")

Іван Калюжний ("Металіст 1925"), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд"), Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Назар Волошин ("Динамо"), Руслан Маліновський ("Дженоа"), Артем Бондаренко, Олег Очеретько ("Шахтар"), Георгій Судаков ("Бенфіка"), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Владислав Велетень ("Полісся") Нападники: Владислав Ванат ("Жирона"), Артем Довбик ("Рома")

Розклад жовтневих матчів збірної України

Збірна України проведе перший жовтневий поєдинок відбору чемпіонату світу-2026 проти Ісландії 10 жовтня о 21:45.

Наступна гра відбудеться 13 жовтня о 21:45, коли Україна зустрінеться з командою Азербайджану у Кракові, Польща.

13 листопада о 21:45 українська команда зіграє проти Франції у ще одному матчі кваліфікації.

Останній поєдинок у цьому циклі запланований на 16 листопада о 19:00 - Україна прийматиме Ісландію у Варшаві, Польща.