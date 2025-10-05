Дебютант у збірній: Велетень отримав виклик на матчі ЧС-2026

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров довикликав вінгера житомирського "Полісся" Владислава Велетня до складу команди на жовтневі матчі відбору чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Українську асоціацію футболу .

Дебютант у складі "синьо-жовтих"

Владислав Велетень приєднається до національної команди перед стартом збору в Польщі, який розпочнеться 6 жовтня. Для 21-річного футболіста це стане дебютом у дорослій збірній.

Взагалі, у цьому сезоні вінгер "Полісся" відзначили 2 забитими м’ячами у 9 матчах чемпіонату.

Оновлений склад збірної України

До оновленого списку на жовтневі поєдинки відбору ЧС-2026 потрапили 26 гравців:

Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка"), Дмитро Різник ("Шахтар"), Георгій Бущан ("Полісся")

Анатолій Трубін ("Бенфіка"), Дмитро Різник ("Шахтар"), Георгій Бущан ("Полісся") Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ), Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля ("Шахтар"), Олександр Сваток ("Остін"), Богдан Михайліченко ("Полісся"), Віталій Миколенко ("Евертон"), Олександр Тимчик ("Динамо")

Ілля Забарний (ПСЖ), Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля ("Шахтар"), Олександр Сваток ("Остін"), Богдан Михайліченко ("Полісся"), Віталій Миколенко ("Евертон"), Олександр Тимчик ("Динамо") Півзахисники: Іван Калюжний ("Металіст 1925"), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд"), Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Назар Волошин ("Динамо"), Руслан Маліновський ("Дженоа"), Артем Бондаренко ("Шахтар"), Георгій Судаков ("Бенфіка"), Віктор Циганков ("Жирона"), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Владислав Велетень ("Полісся"), Олександр Зубков ("Трабзонспор")

Іван Калюжний ("Металіст 1925"), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд"), Володимир Бражко, Микола Шапаренко, Назар Волошин ("Динамо"), Руслан Маліновський ("Дженоа"), Артем Бондаренко ("Шахтар"), Георгій Судаков ("Бенфіка"), Віктор Циганков ("Жирона"), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Владислав Велетень ("Полісся"), Олександр Зубков ("Трабзонспор") Нападники: Владислав Ванат ("Жирона"), Артем Довбик ("Рома")

Розклад жовтневих матчів збірної України

Збірна України проведе перший жовтневий поєдинок відбору чемпіонату світу-2026 проти Ісландії 10 жовтня о 21:45.

Наступна гра відбудеться 13 жовтня о 21:45, коли Україна зустрінеться з командою Азербайджану у Кракові, Польща.

13 листопада о 21:45 українська команда зіграє проти Франції у ще одному матчі кваліфікації.

Останній поєдинок у цьому циклі запланований на 16 листопада о 19:00 - Україна прийматиме Ісландію у Варшаві, Польща.