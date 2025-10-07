Цыганков выбыл из октябрьских матчей сборной: дебютанта вызвали вместо него

Виктор Цыганков не сможет помочь сборной Украины в матчах отбора ЧМ-2026 против Исландии и Азербайджана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинской ассоциации футбола.
Фланговый нападающий "Жироны" продолжает лечить травму, из-за которой не выходил на поле с 28 августа. В этом сезоне Цыганков провел за клуб всего два матча, сыграв всего 168 минут и отметившись одной результативной передачей.
На его позицию тренерский штаб вызвал новичка сборной Владислава Великана. Также травмированного Александра Зубкова в заявке заменил полузащитник Олег Очеретько.
Сборная Украины проведет первый октябрьский поединок отбора чемпионата мира-2026 против Исландии 10 октября в 21:45.
Следующая игра состоится 13 октября в 21:45, когда Украина встретится с командой Азербайджана в Кракове, Польша.
13 ноября в 21:45 украинская команда сыграет против Франции в еще одном матче квалификации.
Последний поединок в этом цикле запланирован на 16 ноября в 19:00 - Украина будет принимать Исландию в Варшаве, Польша.
Напомним, что игрок "Ноттингем Форест" Александр Зинченко тоже пропустит октябрьские матчи сборной Украины.
