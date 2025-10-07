Цыганков выбыл из октябрьских матчей сборной: дебютанта вызвали вместо него

Фланговый нападающий "Жироны" продолжает лечить травму, из-за которой не выходил на поле с 28 августа. В этом сезоне Цыганков провел за клуб всего два матча, сыграв всего 168 минут и отметившись одной результативной передачей.

На его позицию тренерский штаб вызвал новичка сборной Владислава Великана. Также травмированного Александра Зубкова в заявке заменил полузащитник Олег Очеретько.

Обновленный состав сборной Украины

Вратари : Анатолий Трубин ("Бенфика"), Дмитрий Ризнык ("Шахтер"), Георгий Бущан ("Полесье")

: Анатолий Трубин ("Бенфика"), Дмитрий Ризнык ("Шахтер"), Георгий Бущан ("Полесье") Защитники: Илья Забарный (ПСЖ), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Ефим Конопля ("Шахтер"), Александр Сваток ("Остин"), Богдан Михайличенко ("Полесье"), Виталий Миколенко ("Эвертон"), Александр Тымчик ("Динамо")

Расписание октябрьских матчей сборной Украины

Сборная Украины проведет первый октябрьский поединок отбора чемпионата мира-2026 против Исландии 10 октября в 21:45.

Следующая игра состоится 13 октября в 21:45, когда Украина встретится с командой Азербайджана в Кракове, Польша.

13 ноября в 21:45 украинская команда сыграет против Франции в еще одном матче квалификации.

Последний поединок в этом цикле запланирован на 16 ноября в 19:00 - Украина будет принимать Исландию в Варшаве, Польша.