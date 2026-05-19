"Це на його совісті". Ексучасниця "ВІА Гри" приголомшила зізнанням про батька свого сина

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова, яка самостійно виховує сина Мартіна, вперше відверто заговорила про поведінку біологічного батька хлопчика. За словами співачки, чоловік не хоче брати участь у житті дитини.

Як повідомляє РБК-Україна , про це вона розповіла в коментарі проєкту "Тур зірками".

Що сказала Міша Романова про батька свого сина

Співачка, яка повернулася в Київ, назвала болісною тему стосунків з біологічним татом 7-річного Мартіна. Як з'ясувалося, чоловік не хоче спілкуватися з хлопчиком.

"Це вже триває дуже довгий час, і мені дуже шкода саме за Мартіна. Я б дуже хотіла, щоб він спілкувався зі своїм батьком, але він не хоче", - поділилася вона.

Деколи Міша змушена спілкуватися з колишнім. Наприклад, щодо питань з документами.

"Інколи в мене вже істерика, коли якісь моменти з документами треба обговорювати, тому що ми зараз перебуваємо в іншій країні", - розповіла вона.

За словами Романової, чоловік нерегулярно виплачує аліменти та фактично не визнає хлопчика своїм сином, хоча батьківство офіційно підтверджене.

"Він невчасно сплачує аліменти, якісь 100 доларів. Він не сприймає його за сина, хоча по документам в цілому це 100% його син. Це на його совісті. Я з цим нічого не можу зробити", - поділилася вона.

Міша Романова з сином Мартіном (фото: instagram.com/misharomanova)

Про стоснуки з Максом Барських

Співачка запевнила, що Мартін не позбавлений чоловічої уваги. Важливу роль у його житті відіграють брат артистки та хрещений батько Макс Барських.

Зі співаком вони бачаться під час його турів Європою, а також підтримують зв'язок онлайн.

"Вони добре ладнають, зідзвонюються, надсилають один одному якісь кружечки", - зазначила вона.

Романов з сином та Барських (фото: instagram.com/misharomanova)

Про чоловіка мрії

Окрім цього, артистка прокоментувала й особисте життя. Раніше вона заінтригувала шанувальників фото з подарунками від загадкового чоловіка.

"Ні, я зараз не в стосунках, але коли приїжджаю до Києва, то отримую дуже багато уваги від чоловіків. Дійсно, цей хлопець, з яким я спілкуються, має гарне почуття гумору", - розповіла вона.

Водночас Романова зізналася, яким бачить свого майбутнього обранця. Він має бути розумним, надійним, відповідальним та з гарним почуттям гумору.