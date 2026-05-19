Віра Брежнєва спровокувала чутки про заручини: співачка засвітила каблучку на пальці (фото)
Українська співачка Віра Брежнєва після розлучення з продюсером Костянтином Меладзе знову привернула увагу до свого особистого життя. Артистка з’явилася на Каннському кінофестивалі з каблучкою на безіменному пальці, чим спровокувала розмови про можливі заручини.
На червоній доріжці в Каннах Брежнєва позувала у світлому елегантному вбранні грецького силуету.
Образ з відкритими плечима виглядав стримано, але водночас ефектно.
Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)
Втім, найбільше уваги привернув не сам вихід співачки, а прикраса на її руці. На фото та відео з заходу помітна каблучка на безіменному пальці.
Саме це й стало приводом для обговорень у мережі. Користувачі почали припускати, що прикраса може бути натяком на новий етап у стосунках артистки.
Віра Брежнєва натякнула на заручини (фото: instagram.com/ververa)
Раніше навколо особистого життя Брежнєвої вже ширилися чутки.
Зокрема, у медіа писали про її ймовірний роман із манекенником Іваном Козаком, який молодший за співачку.
Офіційного підтвердження ці розмови тоді не отримали. Водночас сама Брежнєва обережно давала зрозуміти, що в її житті є стосунки, однак імені обранця не називала.
Нагадаємо, Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе одружилися у жовтні 2015 року. Улітку 2022-го в мережі почали активно обговорювати ймовірне розлучення пари.
Подейкували, що однією з причин могли стати різні позиції щодо війни в Україні. Брежнєва після початку повномасштабного вторгнення РФ засудила агресію та займалася волонтерством, тоді як Меладзе публічно обрав мовчання.
Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе (фото: instagram.com/ververa)
Згодом співачка натякнула, що більше не самотня. Водночас свого можливого обранця вона досі не показує публіці.