Віра Брежнєва спровокувала чутки про заручини: співачка засвітила каблучку на пальці (фото)

10:39 19.05.2026 Вт
Після розлучення з Костянтином Меладзе артистка знову підігріла інтерес до свого особистого життя
Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)
Українська співачка Віра Брежнєва після розлучення з продюсером Костянтином Меладзе знову привернула увагу до свого особистого життя. Артистка з’явилася на Каннському кінофестивалі з каблучкою на безіменному пальці, чим спровокувала розмови про можливі заручини.

На червоній доріжці в Каннах Брежнєва позувала у світлому елегантному вбранні грецького силуету.

Образ з відкритими плечима виглядав стримано, але водночас ефектно.

Втім, найбільше уваги привернув не сам вихід співачки, а прикраса на її руці. На фото та відео з заходу помітна каблучка на безіменному пальці.

Саме це й стало приводом для обговорень у мережі. Користувачі почали припускати, що прикраса може бути натяком на новий етап у стосунках артистки.

Раніше навколо особистого життя Брежнєвої вже ширилися чутки.

Зокрема, у медіа писали про її ймовірний роман із манекенником Іваном Козаком, який молодший за співачку.

Офіційного підтвердження ці розмови тоді не отримали. Водночас сама Брежнєва обережно давала зрозуміти, що в її житті є стосунки, однак імені обранця не називала.

Нагадаємо, Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе одружилися у жовтні 2015 року. Улітку 2022-го в мережі почали активно обговорювати ймовірне розлучення пари.

Подейкували, що однією з причин могли стати різні позиції щодо війни в Україні. Брежнєва після початку повномасштабного вторгнення РФ засудила агресію та займалася волонтерством, тоді як Меладзе публічно обрав мовчання.

Згодом співачка натякнула, що більше не самотня. Водночас свого можливого обранця вона досі не показує публіці.

